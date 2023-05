Veoautodele sulguv Narva piiripunkt muudab ettevõtjate elu keerulisemaks

Veefiltrite tootjal Aquaphor on tehased Sillamäel ja Narvas. Filtrite valmistamiseks kasutati ka kontserni Venemaal asuvate ettevõtete toodangut, kuid nüüd on suund võetud sellele, et kõik vajalikud materjalid valmiksid kohapeal.

"Viimased 15 kuud tegeleme sellega, et suuname ümber materjalide ja seadmete tootmist, mida nüüd Eestis valmistame," lausus Aquaphori juhatuse liige Joseph Shmidt.

Eesti kaubandus-tööstuskoja hinnangul on Venemaa ja Valgevene osatähtsus kaubanduspartnerina esimese sõja-aastaga oluliselt kukkunud, kuid suurem šokk on Eesti ettevõtetel üle elatud.

"Palju kasutati sealtpoolt pärit toormaterjali, ka näiteks masinate seadmete varuosi traditsiooniliselt hangiti suuresti ida poolt ja tuli leida kohe kiiresti asendused. Ma arvan, et tänaseks on ikkagi väga paljud ettevõtjad need probleemid lahendanud," lausus kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts.

Võrreldes mullusega on Eesti ja Venemaa vahel liiklevate kaubaveokite arv kahanenud pea poole võrra. Võib langeda veelgi, sest Venemaa kavatseb oma Jaanilinna piiripunkti renoveerima hakata ja kaubaliikluse läbi Narva kaheks aastaks sulgeda.

"Ega see ei ole ka veel selge, kas see läheb täielikult Narva suunal veoautodele kinni või siis ikkagi üks rada jäetakse, sest läbilaskevõimalusi mujal Euroopas tegelikult enam väga palju ei ole. Iga selline piiripunkti sulgemine tähendab ka vastaspoolele tõsiseid raskusi," ütles maksu- ja tolliameti välispiiri valdkonnajuht Ants Kutti.

Väidetavalt alustatakse piiripunkti ümberehitust sügise alguses.