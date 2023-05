Päikseline ja soe ilm jätkub nädala lõpuni

Öö vastu neljapäeva on vähese pilvisusega ja sajuta. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 5 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2 kuni 6 kraadi, rannikul kuni 9. Maapinna lähedal langeb paiguti veel kuni -2 kraadini.

Hommik tuleb selge või vähese pilvisusega ning sajuta. Tuul on muutliku suunaga ja puhub 1 kuni 5 meetrit sekundis ning termomeetrinäit ulatub kuni 13 kraadini.

Päev toob samuti laialdaselt selge taeva ning sadu ei tule. Tuul on endiselt muutliku suunaga, saartel aga lõunakaarest 1 kuni 7 meetrit sekundis. Õhusoe tõuseb juba suvistesse kõrgustesse, eriti sisemaal ja Kagu-Eestis, rannikul jääb õhutemperatuur kohati aga tagasihoidlikumaks, umbes 14 kraadi juurde.

Nädala lõpp ja uue nädala algus soojalembelistele pettumust ei valmista ning samasugune päikseline ilm jätkub. Öösel on veel küll võrdlemisi jahe, jäädes vahemikku 2 kuni 10 kraadi, kuid päevane soe ulatub iga päevaga aina kõrgemale, nii et esmaspäevaks on paiguti oodata juba kuni 23 kraadi sooja. Vaid meretuulele avatud rannikul jääb temperatuur kohati 10 kuni 12 kraadi juurde. Lisaks soojusele on ka tuul mahe ning rahulik.