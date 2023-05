9. mai on teatagi väga laetud päev eriti pärast seda, kui Venemaa ründas Ukrainat. Kui meil lõhestab rahvast teise ilmasõja mälestus ja tanki teisaldamine, siis Aafrikas on selleks antikolonialism ja läänevastasus ning ka seal on omad aivopetersonid ja teised väidetavalt Kremli-meelsed suunamudijad.