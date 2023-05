USA valmistub koroonapiirangute lõppedes suuremaks rändesurveks lõunapiiril

Ameerika Ühendriikide lõunapiiril lõppevad 11. mail koroonapandeemia ajal paika pandud migratsioonipiirangud, mis on tuntud USA-s kui Title 42. Seetõttu on piiril oodata rändevoo märgatavat suurenemist, vahendas The Times. Seniste reeglite kohaselt võisid USA piirivalvurid saata erakorralise pandeemiameetmena enamus dokumentideta migrante otse tagasi üle USA lõunapiiri.

Nüüd peavad USA ametiisikud registreerima arreteeritud migrandid ning nende juhtumeid tuleb läbi immigratsioonisüsteemi menetleda, mis võib mitmeid kuid aega võtta. Poliitiliselt on USA lõunapiiril toimuv USA presidendi Joe Bideni jaoks probleemne, kuna poliitilised vastased on süüdistanud isegi koroonareeglite kehtivuse ajal, et üle piiri saab liiga kergelt.

Valge Maja on varem lubanud, et Mehhiko piirile saadetakse täiendavalt 24 000 õiguskaitseorganite töötajat, sh 1100 inimest, kes peaksid menetlema dokumentideta migrante. Ka USA president Joe Biden ise on hoiatanud, et koroonapandeemia ajal kehtestatud reeglite lõpetamise tõttu võib olukord piiril olla mõnda aega kaootiline.

Ameerika Ühendriikidel on lisaks kavas avada mitmed keskused Kesk-Ameerikas, kustkaudu inimesed saaksid infot, et kuidas on võimalik legaalselt USA-sse reisida. Bideni sõnul toob see plaan tulemusi, kuid nende tulemuste nägemine võtab aega.

Eelmisel aastal arreteeriti rohkem kui 2,5 miljonit migranti USA lõunapiiril, sh 250 000 detsembris. Paljud inimesed on võtnud ette teekonna USA-sse vaestest riikidest nagu Venezuela ja Honduras, kus koroonapandeemia tõttu on sealsed majandused tõsiselt kannatada saanud.

Bideni administratsioon on varem teatanud, et ei anna asüüli inimestele, kes satuvad piirile juhul kui nad pole varem veebis taotlust esitanud või on palunud varjupaika riigist, mida nad on läbinud.

Kriitikute sõnul ei pruugi uued meetmed heidutada inimesi püüdmast USA-sse minna. Hinnanguliselt on Mehhiko Tamaulipase osariigis ootel 35 000 inimest, kes soovivad USA-sse pääseda. Veel 25 000 inimest on Coahuila osariigis. Mõlemad osariigid on vastu USA piiri Põhja-Mehhikos. Samuti kardetakse, et Kesk-Ameerikast saabub piirile veel sadu tuhandeid inimesi.

Varem teatas USA meedia, et piirile läheb eeldatava rändevoo kasvu haldamiseks appi 1500 sõdurit. Piiril asub ka 2500 rahvuskaartlast. Seda on varem teinud USA valitsused nii demokraatide kui vabariiklaste juhtimisel.