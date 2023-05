Pakistan toob protestide maha surumiseks tänavale armee

Endise Pakistani peaministri Imran Khani vahistamise tõttu on riigis puhkenud ulatuslikud protestid. Pakistani föderaalvalitsus kiitis kolmapäeval heaks Punjabi, Khyber Pakhtunkhwa ja pealinna Islamabadi võimude palve tuua protestide ohjeks ja avaliku korra taastamiseks appi riigi relvajõud. Islamabadi politsei teatel on sõjavägi juba pealinna jõudnud, vahendas Reuters.

Teisipäeval vahistatud Imran Khanile esitati süüdistus korruptsioonis. Kolmapäeval arreteeriti ka Asad Umar ja Fawad Chaudhry, kes on koos Imran Khaniga erakonna Tehreek-e-Insaf (PTI) juhid. Hiljuti vahistati Shah Mahmood Qureshi, kes oli Pakistani välisminister Khani valitsuses.

Juba varasemast on Imran Khanil riiklike kingituste ebaseadusliku müümise tõttu keelatud kuni järgmiste valimisteni avalikel ametikohtadel töötada. Samas on Imran Khan on üks Pakistani populaarsemaid poliitikuid. Khani toetajad on tänavatel raevukalt meelt avaldanud ja rünnanud riigiasutuste hooneid. Lahore'i piirkonna politsei oli eile sunnitud kasutama veekahureid ja pisar-gaasi. Rahutuste käigus on mitu inimest ka hukkunud.

Imran Khani koduprovintsis Punjabis on politsei arreteerinud juba rohkem kui 1300 inimest. Imran Khan oli Pakistani peaminister 2018. aastast 2022. aastani.

Pakistan on üks kaheksast riigist, kellel on eraldiseisev tuumaarsenal. Pakistanis elab CIA Factbooki järgi hinnanguliselt rohkem kui 240 miljonit inimest.