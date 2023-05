Terviseamet: Kuressaare kraanivett ei tohi endiselt keetmata juua

Kuigi Kuressaare Veevärgi viimaste proovide kohaselt on Escherichia coli bakterite kogus vees vähenenud, siis joogikõlblikuks kraanivett veel ei tunnistata. Joogiveeks tuleb jätkuvalt eelistada pudelivett ning kraanivett enne tarvitamist keeta vähemalt kümme minutit.

Esmaspäeval alustas Kuressaare Veevärk AS ulatusliku torupuhastusega, mille käigus loputati joogiveetrass läbi, täiendavalt lisati joogivette kloori. Puhastustöödega paralleelselt on võetud veeproove 11 punktist. Kui esmaspäeval esines reostus neljas punktis, siis viimaste tulemuste põhjal esines bakteriaalset saastet veel ühes punktis. Sellele vaatamata ei saa veel kinnitada, et kraanivesi oleks joogikõlblik.

Tulemused liiguvad paremuse suunas. Kokkuleppel terviseametiga jätkab vee-ettevõtja proovide võtmist iga päev, kuni joogivesi on täiesti puhas. Selleks, et veenduda vee ohutuses, tuleb ära oodata pühapäevased analüüsi tulemused. Kui joogivesi on tarbimiseks taas ohutu, saadab terviseamet piirkonnas viibivatele inimestele selle kohta SMS-teavituse. Seni kehtib range soovitus tarbida pudelivett või keedetud kraanivett.

Arvestama peab, et isegi kui trassis on joogivesi puhas, võib reostuse mõju esineda kinnistute ja kortermajade siseses trassis. Juhul, kui tuleb teave vee puhtuse kohta, tuleb enne joogivee kasutamist puhastada veefiltrid ja teised veeseadmed (nt veeboilerid).

Samaaegselt peaks avama ka majasisesed veekraanid ja laskma veel voolata, kuni trassis olev vanem vesi on asendunud täielikult uue ja puhtama trassiveega.