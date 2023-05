USA tarbijahinnaindeks tõusis aprillis 4,9 protsenti

Inflatsioon oli USA-s eelmise aasta juunis nelja aastakümne kõige kõrgemal tasemel, kuid on sestsaadik järjest alanenud. 2022. aasta juunis oli USA inflatsioon 9,1 protsenti, 2023. aasta märtsis viis protsenti.

"See on samm õiges suunas," ütles finantsfirma NatWest Markets ökonomist Kevin Cummins.

Föderaalreserv on viimase aasta jooksul tõstnud intressimäärasid, et vähendada riigis nõudlust. Igakuiselt tõusis tarbijahinnaindeks eelmisel kuul 0,4 protsenti, vahendas Financial Times.

Tarbijahinnaindeks, mis ei hõlma toiduaineid ja energiat, tõusis 5,5 protsenti võrreldes aastataguse ajaga.