ERR Türgis: lähenevad valimised on äärmiselt tasavägised

Türgis lähenevad äärmiselt tasavägised presidendi- ja parlamendivalimised, kus arvamusküsitlused näitavad opositsioonijõududele nappi edu president Recep Tayyip Erdogani ees. Erdogani vastu kandideerivad mitmed tema endised võitluskaaslased ja meelemuutusest räägivad tema endised valijad.

Endine Erdogani partei poliitik Ertugrul Kaya võitleb Nurdagis nüüd sellest lahku löönud Demokraatia ja Progressi parteiga tema vastu ning sõidab valimiskampaanias ühest autoremonditöökojast järgmisse.

"Õigluse ja Arengu partei arusaamine poliitikast ja juhtimisstiil on väga kitsaks kokku surutud, meie visioon on laiem," ütles Kaya.

Veidi maad eemal peab kihutuskõnet Erdogani vastu tema valitsuse endine minister. "Siin ma saan olla edukam ja ma saan end väljendada laiemale publikule. Ma saan paremini inimesi teenida," rääkis Hea partei kandidaat Ahmet Esref Fakibaba.

Gaziantepi turul tegi kampaaniat väikepartei Võit. "Ma loodan, et need valimised on muutuste valimised," sõnas partei juht Ümit Özdag.

Võitlus valimisvõidu pärast on äärmiselt tasavägine ja viimaseid pingutusi teevad mõlemad leerid, Gaziantepi ühel viaduktil on võimalik korraga kümnekonna president Erdogani plakati vaateväljas olla.

Õigluse ja Arengu partei liikmed usuvad oma võitu ja toovad välja nende valitsusaja saavutusi.

"Tegime valmis tunnelid, mille ehitamine varem lõputult venis. Ja infrastruktuur, vanasti uudistes räägiti pidevalt liiklusõnnetustes surnutest, me muutsime kõik teed sellisteks, kus kaks sõidusuunda on eraldatud," loetles Gaziantepi aselinnapea, Õigluse ja Arengu partei Erdem Güzelbey.

"Tervishoiuteenused tehti koos meedikutega koos väga heaks. Rahvas teab, et president on nendega, nad näevad tema tahet ja sellepärast võidab president Erdogan," sõnas Õigluse ja Arengu parteisse kuuluv parlamendiliige Derya Bakbak.

Valijaid jagub mõlemale leerile üsna võrdselt, aga muutustest räägib see, et mitmed endised Õigluse ja Arengu partei valijad ütlevad, et muudavad oma valikut, olgu siis põhjuseks hinnatõus, demokraatia ahenemine või maavärin.

"Mul ei ole kodu enam. Nädal aega magasin oma pere ja lastega autos. Elasime läbi väga raske aja. Mu väike laps oli haige ja meil oli haiglas väga raske. Peaaegu 50 päeva ei saanud ma avada oma töökoda. Väga raske oli ja sellepärast on meil vaja muutusi, mina ei saanud riigilt mingit abi," rääkis kohalik elanik Ali Aslan.