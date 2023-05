Mupo ootab kasvava valesti parkijate hulga mõjutamiseks trahvide tõstmist

Valesti parkimine pealinnas on mupo sõnul tõsine probleem. Juba pooletunnise patrullimisega saab välja kirjutada 3 hoiatustrahvi. Mupo saab ühe rikkumise eest teha vaid ühe trahvi, seega võib trahv olla odavam kui pikema parkimise eest maksmine.

"Jah, kahjuks see nii on ja kõige rohkem domineerib see vanalinnas. Need, kes on selle selgeks saanud endale ja pikemalt tahavad vanalinnas parkida, siis aeg-ajalt tehakse nii, et pargitakse liiklusseadust rikkuvalt, seega kuulub see meie pädevusse, saavad meie käest 20-eurose hoiatustrahvi," kirjeldas Tallinna munitsipaalpolitsei ameti juhataja Aivar Toompere.

AS Ühisteenused teeb trahvi siis, kui parkimise eest ei ole tasutud ning valesti parkimist nemad otseselt ei jälgi. Tasu maksmata jätmisel võib trahv olla 10 kuni 57 eurot. Kuluka parkimise asemel nimme trahvi saamine ei ole ettevõte sõnul mõistlik.

"See nüüd otseselt silma küll ei torka. Meie arvates on see pigem linnalegend. Pigem makstakse parkimistasu, kui saadakse trahvi, sellele järgneb pärast parkimistrahvi tasumine ja nii edasi – lisategevus," rääkis AS Ühisteenuste projektijuht Jaan Vill.

Erinevalt mupost on ühisteenustel võimalik 24 tunni möödudes sama sõidukit rikkumise korral uuesti trahvida.

"Me näeme, et see ei ole väga suur probleem, sellepärast, et arvestades kui palju on parkimistehinguid ühes kuus, siis nendest tehingutest umbes üks kuni 1,5 protsenti on need, mis lõpevad trahviga," sõnas Vill.

Kuna valesti parkijatega on probleeme rohkem, näeb munitsipaalpolitsei, et hoiatustrahv peaks olema suurem.

"Eks üks lahendus on see, et tuleb inimestele rohkem selgitada ja teine, mis ikkagi on mõjutusvahend, on see, et need trahvinumbrid peaksid olema natukene suuremad ja täna juba on tiirlemas eelnõu, kus tõesti see 20-eurone trahv peaks muutuma 40-euroseks," ütles Toompere.

Mupo 40-eurose trahvi tõstaks uus seadus 60 eurole.