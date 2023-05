Ukraina asekaitseminister kinnitas Ukraina vägede edenemist Bahmuti suunal

Oluline 12. mail kell 9.45:

- Vene sõjablogijad räägivad Ukraina vastupealetungi algusest;

- Austin: Abramsid jõuavad Ukrainasse sügisel algul;

- Zelenski: Varsti teatan Ukraina kaitse jaoks olulisest uudisest;

- ISW: Venemaa tõenäoliselt loobus Bahmuti ümberpiiramisest;

- CNN-iga suhelnud allikad: Ukraina alustas vastupealetungi ettevalmistusi;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 750 sõdurit ja 15 suurtükisüsteemi.

Ukraina kinnitas edenemist Bahmuti suunal

Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar teatas, et Ukraina väed liikusid kaks kilomeetrit Bahmuti poole. Maljari sõnul ei ole Ukraina sõdurid Bahmutis sel nädalal ühtegi positsiooni kaotanud. Maljari sõnul peab Venemaa Bahmuti linna väga tähtsaks.

Venemaa rünnakutes hukkus vähemalt kaks tsiviilisikut

Reedese seisuga hukkus Donetski oblastis Vene vägede rünnaku tõttu üks inimene. Samuti hukkus üks inimene Hersoni oblastis, vahendas CNN Ukraina allikaid.

Euroopa Liidu välisministrid arutavad Ukraina abistamist Stockholmis

Reedel toimub Stockholmis mitteametlik Euroopa Liidu välisministrite kohtumine, kes muude välis- ja julgeolekupoliitika teemade seas arutavad ka Vene agressiooni Ukraina vastu. Kohtumist võõrustab Rootsi välisminister Tobias Billström ning seda juhib Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja Josep Borrell.

Vene sõjablogijad räägivad Ukraina vastupealetungi algusest

Mitmed Vene sõjablogijad on hakanud teada andma, et kauaoodatud Ukraina vägede vastupealetung on alanud, vahendas Vene opositsiooniline väljaanne Meduza.

Eri allikad väidavad, et Ukraina väed on edenenud nii Bahmuti lähistel kui ka Soledaris, kus Ukraina üksused olevat mõnes rindelõigus edasi tunginud. Samuti olevat Ukraina tanke nähtud Harkivi lähistel liikumas Vene piiri poole.

Samas juhtis Meduza tähelepanu, et Wagneriga seotud Telegrami kanal Grey Zone nimetas sõjablogijate teateid Ukraina vastupealetungi algusest tühja koha pealt tekitatud paanikaks. Ukraina pole oma relvajõudude võimalike liikumiste kohta ametlikke kommentaare andnud.

Vene kaitseministeerium: teated Ukraina läbimurdest ei pea paika

Vene Föderatsiooni kaitseministeerium teatas neljapäeva õhtul, et Telegrami kanalites levinud teated Ukraina vägede läbimurdest mõnes rindelõigus ei ole kooskõlas tegelikkusega. Ministeeriumi väitel on "sõjalise erioperatsiooni" piirkond kontrolli all, vahendas Vene riiklik uudisteagentuur TASS.

Öösel oli Zaporižžjas ja Hersonis kuulda plahvatusi

Ukraina meedia teatel oli öösel kuulda plahvatusi nii Zaporižžja kui ka Hersoni oblastis.

Austin: Abramsid jõuavad Ukrainasse sügisel algul

USA lubatud Abramsi tankid jõuavad Ukraina relvajõudude kätte sügise algul, kinnitas Ameerika Ühendriikide kaitseminister Lloyd Austin USA senatile. Austini sõnul tehakse praegu kõik endast olenev, et kiirendada nende tankide Ukrainasse jõudmist, vahendas Ameerika Hääl.

Lloyd Austini sõnul on Ukraina tankimeeskondade tankiõpe ajastatud selliselt, et selle lõppedes on Abramsi tankid valmis Ukrainasse saatmiseks. USA kaitseministri sõnul on tankide saatmisel oluline mitte ainult tankid ise, vaid ka nende töö tagamiseks vajalik taristu, mille rajamise tõttu Abramsite saatmine viibinud.

Zelenski: Varsti teatan Ukraina kaitse jaoks olulisest uudisest

Ukraina president Volodõmõr Zelenski lubas oma õhtuses videopöördumises, et teatab peatselt riigi kaitse- ja partnersuhete valdkonnas olulisest uudisest. Zelenski mainis lisaks, et kohtus Brasiilia presidendi välispoliitika eriesindajaga ning selle käigus arutati võimalikku Ukraina tippkohtumist Ladina-Ameerika formaadis. Zelenski mainis, et ta esitas uuesti kutse Brasiilia presidendile tulla Ukrainasse visiidile.

Volodõmõr Zelenski lubas lisaks, et võõra riigi lipud ei valitse Ukrainas kunagi ning ukrainlased ei saa kunagi olema orjastatud. Selle tagab Zelenski sõnul Ukraina sõdurite vaprus.

EBU ei lubanud Zelenskil Eurovisioonil kõnet pidada

Eurovisiooni lauluvõistlust korraldav Euroopa Ringhäälinguliit (European Broadcasting Union - EBU) ei lubanud Ukraina presidendil Volodõmõr Zelenskil lauluvõistluse üritusel videokõne formaadis sõna võtta, teatas The Times.

EBU sõnul põhineb Eurovisioon kindlatel reeglitel ja põhimõtetel alates lauluvõistluse algaegadest ning üks selle ürituse nurgakive on Eurovisiooni mitte-poliitiline formaat. Seetõttu ei saa EBU sõnul teha Eurovisiooni üritusel poliitilisi või sarnase sisuga sõnavõtte.

ISW: Venemaa tõenäoliselt loobus Bahmuti ümberpiiramisest

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul näitab Vene kaitseministeeriumi otsus panna Bahmuti rindelõigu külgi kaitsma kehvema väljaõppega üksused, et Venemaa on loobunud sealsete Ukraina vägede ümberpiiramise plaanist.

ISW sõnul hakkas Vene kaitseministeerium tõenäoliselt Bahmuti rindelõiku vähetähtsaks pidama juba 2023. aasta jaanuaris, mil lõpetati Wagneri palgasõdurite grupeeringu õigus värvata vange. Seejärel hakkas vange värbama Vene kaitseministeerium ise.

Kuigi märtsis ja aprillis tundus, et Vene kaitseministeerium otsustas saata Bahmuti rindele veidi rohkem üksuseid ja tehnikat, kurtis Jevgeni Prigožin juba 24. aprillil, et Vene kaitseministeerium saatis Wagnerile toeks vaid kehva väljaõppega üksused.

NEW: Ukrainian forces likely broke through some Russian lines in localized counterattacks near #Bakhmut, prompting responses from #Wagner Group financier Yevgeny #Prigozhin and the Russian Ministry of Defense (MoD).



Latest on #Ukraine w/ @criticalthreats: https://t.co/r7NqfmK8hU pic.twitter.com/FUpQG0CsvO — ISW (@TheStudyofWar) May 12, 2023

CNN-iga suhelnud allikad: Ukraina alustas vastupealetungi ettevalmistusi

CNN-iga suhelnud lääneriikide ametiisikud hindasid, et Ukraina väed on asunud enne oodatud vastupealetungi tegema selle tarbeks sõjalisi ettevalmistusi, mille käigus rünnatakse Vene vägede laskemoonaladusid, juhtimispunkte, soomustehnikat ja suurtükisüsteeme. See kõik peaks lihtsustama olukorda lahinguväljal enne Ukraina vägede edenemist ning sellised rünnakud on tavapraktika enne suuremaid sõjalisi operatsioone.

Kui Ukraina väed tegid eelmise aasta suve lõpus ja sügisel vastupealetungi Hersoni ja Harkivi oblastis, siis ka sellele eelnesid mitmed rünnakud lahinguvälja sobivaks muutmiseks (inglise keeles tuntud kui shaping operations). Ühe USA sõjalise ametiisiku sõnul võivad sellist tüüpi operatsioonid kesta mitu päeva, enne kui Ukraina väed pealetungile lähevad.

Samas tõi CNN esile, et sellist tüüpi operatsioone tehakse ka vastase vägede segadusse ajamiseks. Näiteks eelmisel aastal rünnati Vene positsioone ja logistikat enne vastupealetungi Hersoni oblastis väga põhjalikult, kuid Harkivi oblastis tehti seda enne sealset vastupealetungi väga vähe.

Kuleba: Lõuna-Korea toetab Ukraina rahuvalemit

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba teatas Twitteri kaudu, et Lõuna-Korea toetab Ukraina rahuvalemit sõja lõpetamiseks. Kuleba kohtus oma Lõuna-Korea ametikaaslase Park Jiniga.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 750 sõdurit ja 15 suurtükisüsteemi

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 197670 (võrdlus eelmise päevaga + 750);

- tankid 3745 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 7295 (+8);

- lennukid 308 (+0);

- kopterid 294 (+0);

- suurtükisüsteemid 3068 (+15);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 559 (+2)

- õhutõrjesüsteemid 312 (+2);

- operatiivtaktikalised droonid 2636 (+9);

- tiibraketid 970 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5996 (+12);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 393 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.