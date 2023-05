Hiina püüab kiibitööstuses vältida USA tooteid

Washington otsustas seitse kuud tagasi piirata Hiina ettevõtete ligipääsu USA kiibitööstusele. Sestsaadik on Hiina ettevõtted üha enam panustanud kodumaiste tarnijate peale. Ühe näitena toob The New York Times Hiina kiibiettevõtte Yangtze Memory Technologies Corporation (YMTC), mille pooljuhtide tehase ehitus sattus Bideni administratsiooni otsuse tõttu ohtu, kuna mitmed USA kodakondsusega töötajad lahkusid ettevõttest ning samuti lõpetasid nendega koostöö USA päritolu teenusepakkujad ja tarnijad. Sama eeldati Euroopa ja Jaapani päritolu inimestelt ja ettevõtetelt.

USA ja teiste lääneriikide tehnoloogia ligipääsu lõppedes on Hiinas riikliku rahastuse toel asutud arendama riigisiseseid alternatiive, mis ei ole küll nõnda kõrge tehnoloogilise tasemega, kuid on siiski ärilises mõttes tulusad. Samuti pole Hiina loobunud keerulisemate kiipide tootmise soovist ning Hiina tootjad püüavad veel veidi aegunud välismaiste komponentide ning koduturul leiduva najal neid toota.

Ameerika Ühendriigid kehtestasid Hiinale oktoobris karmi kiibiembargo kartes Hiina tehnoloogiaettevõtete abi riigi relvastuse uuendamisele. USA rahvusliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan nimetas hiljuti seda Washingtoni uueks konsensuseks, kuna aastakümneid majanduslikku lõimumist Hiinaga ei ole täiel määral edukas olnud.

Oktoobris kehtestatud reeglite kohaselt ei või USA ettevõtted ja kodanikud enam aidata Hiina ettevõtteid, kes toodavad mikrokiipe üle teatud keerukuse määra. Selliseid nõuded olid karmimad kui varem Donald Trumpi presidendi administratsiooni kehtestatud sanktsioonid kindlatele ettevõtetele nagu näiteks Hiina telekomihiiglase Huawei vastu.

Kuigi juba Trumpi administratsiooni ajal tahtis Hiina valitsus, et ettevõtted riigi sees kasutaks enam kodumaiseid kiipe, ei omandanud tollased kaubandusvaidlused sellist mõju. Nüüd aga on näiteks Hiina riigile kuuluv Guangzhou Automobile Group võtnud eesmärgiks, et kõik 1000 tootmiseks vajalikku kiipi üritavad nad edaspidi osta Hiina tarnijatelt. Praegu ostab autotootja ligi 90 protsenti enda kiipidest ülemere teistest riikidest.

Konsultatsiooniettevõte Albright Stonebridge Groupi asepresident Paul Triolo ütles The New York Timesile, et Hiina eesmärk on nüüd oma tarneahelate deameerikastamine.