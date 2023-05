WSJ-i kolumnist: CNN tõi Trumpi tagasi rambivalgusesse

USA endine president Donald Trump osales kolmapäeval telekanali CNN korraldatud üritusel ning ajalehe The Wall Street Journal kolumnist Peggy Noonan kirjutab, et telekanal aitab taas Trumpil teha presidendivalimiste kampaaniat.

Noonan toob välja, et CNN aitas Trumpil tõusta 2024. aasta presidendivalimiste keskseks tegelaseks. Trump saab teistest vabariiklaste kandidaatidest rohkem eetriaega.

Noonani sõnul oli Trump viimasel üritusel omas elemendis. Ta oli keskendunud, energiline, vaidles pidevalt ajakirjanikule vastu. Trump kõneles veendunult ja mõtles asju välja. See tuletas valijatele meelde Trumpi võimu meedia üle.

Noonani sõnul võis kanal nõustuda paljude tingimustega, et Trump osaleks nende üritusel. Publiku hulgas oli palju Trumpi toetajaid, vahendas The Wall Street Journal.

Trumpilt küsiti küsimusi, mis ei peegeldanud vabariikliku partei sees toimuvat tegelikkust. Noonan tõi välja, et Trump suudab näidata, et usub kõike, mida ta räägib. Tema toetajad usuvad, et Trump õõnestab eliiti ja korrumpeerunud võimustruktuure.

Noonani sõnul pole paljud vabariiklaste partei valijad Trumpi toetajad. "Kuid ma kujutan ette, et paljud kahtlevad vabariiklased võivad sisimas mõelda: inflatsioon, kuritegevus, intressimäärad, Joe Biden ajab liiga vasakpoolset poliitikat," ütles Noonan.

"Ma pole kindel, et paljud inimesed igatsevad Trumpi tagasi. Kuid paljud võivad mõelda, et 2019. aastal sain ma osta auto. Nad võivad arvata, et Trumpi pahatahtlikkus ja õelus on hind, mida nad võivad maksta," lisas Noonan.

Noonan loodab, et Trump ei taga seekord vabariiklaste nominatsiooni presidendivalimistel. Noonani sõnul pole Trump muutunud ning viimane CNN-i üritus näitas, et ta on endiselt sama mees.

CNN oli Trumpi suhtes kogu tema võimuoleku perioodi jooksul läbivalt väga kriitiline, pühendades talle teiste uudistega võrreldes ebaproportsionaalselt palju eetriaega.