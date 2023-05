Kuressaare Veevärk ootab puhast joogivett uueks nädalaks

Saaremaa vald on nädala jooksul kokku Kuresaare koolidesse vedanud kümneid tuhandeid veepudeleid, seada aga alles pea nädal peale reostuse algust.

Saaremaa valla abivallavanema Liis Lepiku sõnul alustati vee jagamisega alles hiljuti, kuna oodati, et kriis lõppeb varem. "Meil oli iga päev selline lootus, et nüüd homsest on proovid puhtad ja me saame inimestele öelda, et te võite kraanivett tarbida ja see on ohutu. Tõesti, ei osanud oodata, et see kriis nii pikaajaliseks kulgeb ja nüüd me näeme tõesti, et mida pikaajalisem see on, seda koormavam on inimestel kas pudelivett osta või seda kodus keeta," sõnas ta.

Veel neljapäeval Kuressaarest võetud veeproovid kõik päris puhtad ei olnud ja seetõttu tuleb vähemalt paar päeva veel pudelivee ja keedetud veega siin linnas hakkama saada. Samas palub veevärk kuressaarlastel nüüd oma veekraanid mingiks ajaks lihtsalt jooksma panna.

"Paneksid kraanid mõneks minutiks jooksma. Ehk meil on vaja veel kätte saada bakterite see osa, mis on ennast kuskil kinnistutel ära peitnud. Sest see, mis tänavatel, eeldan, et me oleme kõik veevahetusega hakkama saanud ja keemiaga hakkama saanud," rääkis Kuressaare Veevärgi juht Aivar Sõrm.

Sõrme sõnul vähendab ettevõte klientide maikuu arveid. "Me ei ole seda lõppnumbrit veel teinud, aga nii selle vee loputamise osas, kui ka kõige muu jama osas me teeme tagasiarvestuse, millesse me süveneme järgmine nädal. Täna on esmane see, et ehk pühapäeval, ehk esmaspäeval saame öelda, et see lugu on möödas," sõnas ta.

Kuressaare haiglasse pöörduvad jätkuvalt kõhuhädadega kümned kuressaarlased. Terviseamet ütleb, et lisaks E.colile leiti Kuressaare joogiveest ka muid baktereid.

"Lisaks Escherichia colile on proovides olnud ka kampülobaktereid ja entero-, rota- ja noroviirust. Aga see on täiesti ootuspärane, et vee saastumisel on lisaks ka muid patogeene olemas. Ja ka kliinilistest proovidest, mis on võetud haiglas patsientidelt on näiteks noroviirust tuvastatud. Kui me oleme veendunud tulemuste põhjal, et Kuressaare vesi on joomiskõlblik, anname kõigile Kuressaare ja Saaremaa elanikele SMS-teavituse kaudu teada," ütles terviseameti kriisideks valmisoleku osakonna juhataja Andras Armväärt.