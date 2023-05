Riigikogu vanematekogu otsib taas obstruktsiooni peatamiseks kompromissi

Veel neljapäeval kogunenud vanematekogul ei jõudnud osalised tööseisaku lõpetamiseks kompromissini.

Reformierakonna hinnangul on koalitsioon vastu tulnud maksukobara neljaks jagamisega, kuid opositsioon ei soovi koostööd teha. Opositsioon on varem öelnud, et koalitsioonierakondadele ei sobi nende pakutud lahendused.

Praegu koguneb riigikogus taas vanematekogu ehk riigikogu juhatus ja fraktsioonide esimehed, et arutada võimalusi kompromissiks.

"Eile sai kokku lepitud, et vanematekogu täna koguneks, et arutada, kuidas menetluslikult sellest olukorrast välja tulla. Küll aga pärast seda kokkulepet saatis opositsioon välja täiendava istungi kutse, mis näitab, et tegelikult sisulist soovi arutada ei ole, sellepärast et võetakse välja üksikud eelnõud, mis neile tundub, et on mugav arutada, aga tegelikult need samad eelnõud on ka järgmise nädala töökavas olemas," rääkis Reformierakonna fraktsiooni esimees Erkki Keldo.

Keskerakonna fraktsiooni esimehe Tanel Kiige sõnul on vanematekogu arutelu keskmes peretoetuste kärpe ära hoidmine.

"Täna on tegelikult võib-olla esimene selline päev, kus on need arutelud jõudnud mõnevõrra konkreetsemaks ja sisulisemaks kui varasematel päevadel. Opositsiooni soov on algusest olnud kaitsta Eesti peresid ehk jätta ära peretoetuste kärbe, sellega ei ole koalitsioon nõus olnud. Nüüd jätkame neid diskussioone ja debatte, kas seal keskel mingisugune kompromiss, mis puudutab laste- ja peretoetusi ja perede hoidmist kriisi ajal," ütles Kiik.

Juhul kui kokkuleppele ei jõuta, kestab riigikogu istung laupäeva õhtul kella üheksani, sõnas Kiik. "Kui jõuame mingi kompromissini, mida arutame edasi just vanematekogus, on võimalik, et tehakse mingi muu lahendus või kokkulepe, mis iseenesest oleks mõistlik," rääkis ta.