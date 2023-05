ERR Türgis: Kilicdaroglul on Erdogani ees enne valimispäeva napp edu

Lõuna-Türgi üks suurim linn Gaziantep asub maavärinapiirkonna lähedal, aga sai kannatada suhteliselt vähe, nii jäi näiteks vanast armeenlaste kirikust ümberehitatud mošee ilma kogu ümberehitusest. Gaziantepi sümbol on mustlastüdruku nime all tuntud imeline mosaiik, tegemist on Tartu sõpruslinnaga ja võim on seal viimastel aegadel kuulunud Erdogani Õigluse ja Arengu parteile. Just sellised kohad otsustavad pühapäeval, kas Türgi jätkab nagu seni või muudab kurssi.

"Mina olen Õigluse ja Arengu partei poolt, ma olen nende võidu poolt. Kui Vabariiklik Rahvapartei võidab, siis ma arvan, et läheb halvasti. Räägitakse, et nad saadavad Süüria pagulased tagasi ja lasevad Demirtasi vanglast välja," rääkis üliõpilane ja kohvimüüja Esra Orus.

"Väga palju soovitakse valitsuse muutumist ja mina soovin samuti seda. Ma olen islamistliku poliitika vastu, ma olen sotsialist, me igatseme väga demokraatiat ja tahame selle tagasitulekut," lausus antiigikaupmees Ismail Duymaz.

"Ühiskond on polariseerunud ja inimesed on hakanud teineteist vihkama. Aga inimestel on teineteist vaja, me peame hoidma kokku. Loodame, et me saame sellest üle," ütles käsitöömeister Mesut Teknik.

Valimiste üks olulisi teemasid on hinnatõus, inflatsioon käis eelmisel aastal ära 85 protsendi juures ja on praeguseks leevenenud 40 protsendi kanti.

"Aktuaalne kaamera" küsis jäätisemüüjatelt, kuidas türklased sellise hinnatõusuga hakkama saavad.

Usu jõul. Majanduslikult on Türgis väga raske hakkama saada. Mina olen pensionär, mu vend on pensionär ja me töötame ikka veel. Aga Euroopa pensionärid, need teie omad, puhkavad. Mõelge ise," rääkisid jäätisemüüjad Ilhan Avsar ja Mehmet Üflet.

"Kui vaadata Türgi valimiste ajalugu, siis majandus on alati olnud kõige olulisem valimiskäitumise mõjutaja. Seetõttu ootame me, et kõrge inflatsioon mõjutab valimisi, aga samal ajal on tohutult tõusnud ka näiteks miinimumpalk, nii et reaalpalgad on küll vähenenud, aga mitte nii palju kui aasta tagasi," lausus Koci ülikooli majandusprofessor Cem Cakmakli.

Hiigelinflatsiooni taga on president Erdogani majanduspoliitika ja Türgi majanduse probleemid viivad professor Cakmakli sõnul samuti võimu koondumise ja demokraatia küsimusteni. Kemal Kilicdaroglu käis reedel ühel kampaaniaüritusel kuulivestiga, punkti pani opositsioon kampaaniale Ankaras. President Erdogan avas aga Istanbulis järjekordse mošee.