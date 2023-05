Prantsuse pensionireformi protestid on kahandanud reformi vastaste indu

Prantsusmaal on viimastel kuudel toimunud mitmed üleriigilised meeleavaldused president Emmanuel Macroni pensionireformi vastu. Samas on Prantsusmaale omased ekstreemsed protestid kahandanud ka reformi vastaste indu.

Pensionireformi vastased protestid on toimunud kümnetes linnades üle Prantsusmaa. Näiteks Nancy linnas peksid protestijad sisse Prantsusmaa keskpanga kohaliku filiaali ukse.

Ent nagu ka hoonetelt näha, pole märatsejad Prantsusmaa idaosas asuvas poole miljoni elanikuga linnas liiga suurt laastamistööd teinud. Mõistlikus väljendus ka ERR-iga rääkinud kohalikes. Näiteks kohaliku Iiri pubi juhataja Enzo ütles, et ta peab töötama veel 43 aastat ja see on liiga kontimurdev.

"Me ei suuda töötada kuni oleme 65. Töötame toitlustusäris ja seisame terve päeva püsti. Seega see saab raske olema kuni 65ni," rääkis Enzo.

Samas näiteks 26-aastane farmatseut Quentin ei mõtle eriti sellest, et pensioniiga 62-lt 64-le tõuseb.

"Kui pean töötama veidi kauem, siis see on töö mida pean tegema. Sellega pole probleemi teistes riikides. Kui vaadata, siis tihti töötavad nad kuni on 70 ja neil pole midagi. Aga Prantsusmaal viriseme kahe või kolme aasta pärast. Mulle tundub see jabur, aga olen ise keskendunud oma tööle ja kui pean töötama kolm aastat kauem, siis töötan kauem ja pole probleemi," rääkis Quentin.

Quentini hinnangul on totter vaadata märatsevaid noorukeid, kes pole siis ilmselt päevagi tööd veel teinud. Sarnasel seisukohal on ka kohaliku antikvariaadi omanik Alain, kes ise küll juba pensionil.

"Neil on õigus. Neil, kes sellesse usuvad. Aga ma ei saa aru inimestest, kes lõhuvad kõike ja kes pole kordagi elus töötanud, kes on 19 või 20 ja kes tulevad lihtsalt segadust korraldama. Nad lõhuvad aknaid ja panevad kvartaleid põlema. Neil pole sellega mingit pistmist," sõnas Alain.

Vähemasti Nancy linnas paistab, et inimesed ei soovi väga ennast protestidega samastada. Isegi siis kui nad reformivastased on. Seepärast olid ka mitu reformivastast nõus rääkima vaid siis kui kaamera ei töötanud.