ERR Türgis: presidendivalimistel ennustatakse opositsioonile nappi edu

Türgi Vabariigi sünnist täitub sel aastal sada aastat ja türklased otsustavad pühapäeval, milliseks kujunevad demokraatia ja majandus nende riigis uue aastasaja alguses ning milliseid suhteid nad tahavad teiste riikidega.

Istanbuli Besiktasi linnaosas kõlab valdavalt soov muutuste järele.

"Kõige tähtsam asi on demokraatia. Me tahame, et demokraatia võidaks, me ei taha ühte liidrit, me ei taha, et riiki juhiks ainult ühe inimese sõna," rääkis kohalik elanik Kemal Demirbas "Aktuaalsele kaamerale".

"Ma arvan, et meie jaoks on kõige olulisem teema vabadus, meie tuleviku jaoks," ütles kohalik elanik Ayca Karaduman.

"See on viimane võimalus. Kui võidame, siis võidame, kui ei õnnestu, siis on tulevastel põlvkondadel väga raske," sõnas kohalik elanik Afif Özmen.

Istanbuli Kasim Pasa piirkond on see koht, kust president Recep Tayyip Erdogan on pärit, ja need valijad, kellega "Aktuaalne kaamera" seal rääkis, on valdavalt talle ka truuks jäänud.

"Peaaegu 20 aastat on nad häid asju teinud. Nende senised teod on garantii tuleviku jaoks," sõnas kohalik Duygu Haci Osmanoglu.

"Jumal tänatud, meil ei ole mingeid majanduslikke probleeme. See on opositsiooni jauramine. Nad laulavad seda kartuli ja sibula laulu kõikidel valimistel. Iga kord ütlevad nad, et kartul ja sibul, nägemiseni Erdogan. Aga meie ütleme – kartul ja sibul, nägemiseni härra Kemal," rääkis kohalik Metin Topcan.

Analüütikute sõnul on viimase hetkeni raske öelda, kes need valimised lõpuks võidab. Ühiskonnas on aga selgelt kasvanud soov muutuste järele.

"Valitseb tugev soov muutuste järele, mis võib aidata Türgil end taas ankurdada lääne põhimõtete ja ideaalide külge, mis on teda juhtinud läbi kogu vabariikliku ajaloo viimase saja aasta jooksul," rääkis Eurasia Grupi analüütik Emre Peker.

Valitsusega seotud mõttekoja hinnangul ei ole demokraatia ahenemise probleem Türgis ülemäära terav.

"Kui me läksime üle presidentaalsele süsteemile, siis on võim veidi enam koondunud ja kontrolli ja tasakaalu süsteem ei toimi nagu ta ideaalis võiks olla, aga mis puudutab kodanikuühiskonda või pressivabadust, siis ma ei arva, et meil oleks liiga palju piiranguid," sõnas sihtasutuse SETA Brüsseli büroo juht Talha Köse.

Istanbulis ringiliikumiseks on üliolulised sillad ja opositsiooni üks sõnum siin on olnud, et need valimised on justkui viimane võimalus enne silda ära keerata ehk järgmist sellist kursimuutuse võimalust ei pruugi Türgis tulla tükk aega.