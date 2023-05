Sõja 446. päev: Luhanski plahvatuses sai viga separatistide siseminister

Prantsusmaa teatas esmaspäeval, et saadab Ukrainale veel rohkem relvastust ja varustust. Ajaleht The Washington Post kirjutas lekkinud salastatud dokumentidele tuginedes, et Wagneri grupeeringu juht Jevgeni Prigožin pakkus Ukraina valitsusele informatsiooni Vene vägede positsioonide kohta.

Luhanski plahvatuses sai viga separatistide siseminister

Okupeeritud Luhanskis toimus esmaspäeval veel üks plahvatus, teatas Ria Novosti. Luhanski oblasti isehakanud administratsiooni juht Leonid Pasišnõk kinnitas, et plahvatus toimus Luhanski linna keskel.

Esialgsete andmete kohaselt sai Luhanski plahvatuses viga nn Luhanski rahvavabariigi siseminister Igor Kornet, vahendas Interfax.

Suurbritannia alustab suvel Ukraina pilootide õpet

Briti valitsus teatas esmaspäeval, et Ühendkuningriik alustab suvest Ukraina pilootide väljaõpet ning teeb tööd, et kolmandad riigid võiksid tarnida Ukrainale F-16 hävituslennukeid. Väljaõppeprogramm võimaldab Ukraina pilootidel õppida käsitlema eri tüüpi lennukeid. Teates toodi ka esile, et USA päritolu F-16 hävituslennukeid on Ukraina õhuväe eelistus. Briti kuninglik õhuvägi ei opereeri seda lennukitüüpi.

Teates rõhutati, et Suurbritannia tahab panna Ukraina parimasse võimalikku positsiooni, et nad saaks tagada enda riigile püsiva rahu. Seetõttu annab Ühendkuningriik Ukrainale nii tarvilikku sõjatehnikat kui ka tagab väljaõppe ning majandusliku toe. Samuti tuleb Ukrainale tagada pikaajalised julgeolekutagatised, et Ukraina suveräänsust ei saaks enam sellisel viisil riivata.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles hiljem meediale, et Ukraina tahab luua hävituslennukite tarneks laiema koalitsiooni, vahendas BBC. Rishi Sunak ütles Zelenskile täienduseks, et sellise hävituslennukite võime ülesehitamine ei ole lihtne asi, kuna peale lennukite tarne on oluline ka pilootide väljaõpe ja kaasnev logistika. Sunak selgitas lähemalt ka pilootide väljaõppe sisu, tuues esile, et neile õpetatakse NATO taktikaid ning sellega on seotud ka teised riigid, kelle juhtidega Sunak see nädal suhtleb.

Suurbritannia lubas Ukrainale sadu õhutõrjerakette

Ühendkuningriik lubas saata Ukrainale sadu õhutõrjerakette ja ründedroone lisaks eelmisel nädalal teatatud Storn Shadow raketitarnele, vahendas BBC.

ÜRO: lähipäevil arutatakse Musta mere viljalepet

ÜRO peasekretäri asetäitja Martin Griffithsi sõnul asutakse lähipäevil arutama Musta mere viljaleppe kehtivuse pikendamist, vahendas BBC.

Wallace: Venemaa võib Ukraina edu korral kasutada keemiarelva

Suurbritannia kaitseminister Ben Wallace ütles esmaspäeval Briti parlamendis küsimusele vastates, et Venemaa võib Ukraina vastupealetungi edu korral kasutada Ukraina vastu keemiarelva. Wallace rõhutas, et Vene relvajõudude ja Vladimir Putini käitumise osas tasub olla valvsad.

Ukraina: Venemaa ei suuda enam suuremaid pealetunge

Ukraina sõjaväeluure esindaja Andri Jusov ütles esmaspäeval Ukraina televisioonis, et Venemaa on nüüd kaitses ning Vene vägedel pole enam resursse suuremaks vastupealetungiks, vahendas CNN.

Venemaa väitel tulistasid nad ühe Storm Shadow raketi alla

Vene relvajõudude esindaja Igor Konašenkov teatas esmaspäeval, et Venemaa suutis alla tulistada ühe Ukrainale antud Briti päritolu Storm Shadow tiibraketi ning seitse HARM radarivastast raketti, vahendas Interfax. Ühtegi visaalset tõendid Vene relvajõudude esindaja oma väite kinnitamiseks ei esitanud.

Ukraina luure: Lõuna-Ukrainas on kaitsel 152 000 Vene sõdurit

Ukraina sõjaväeluure hinnangul on okupeeritud Lõuna-Ukrainas kaitsel hinnanguliselt 152 000 Vene sõdurit, vahendas RBK-Ukraina.

Kiiev: Venemaa koondab Bahmuti ümbrusse õhudessantüksusi

"Olukord Bahmuti piirkonnas on väga keeruline, Venemaa koondab oma õhudessantüksusi linna ümbrusse," ütles Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar.

"Bahmutis ja selle ümbruses on praegu kõik keeruline. Väga. Kõigele vaatamata õnnestus meie üksustel mitu päeva edasi tungida. Seda kõike tänu meie sõjaväelaste ülimale võimekusele ja asjatundlikkusele. Venelased ei loobu oma eesmärgist," lisas Maljar.

Maljar märkis, et käivad rasked lahingud, Bahmuti kaitsmine jätkub, vahendas BNS.

Suurbritannia saadab Ukrainale ründedroone

Suurbritannia peaminister Rishi Sunak kohtub esmaspäeval Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga.

Downing Street teatas, et Sunak kinnitab õhutõrjerakettide ja droonide saatmise Ukrainasse. London annab Ukrainale ründedroone, mille lennuulatus on umbes 200 kilomeetrit, vahendas Financial Times.

Kõrõlenko: Avdijivkas hukkus Vene raketirünnakus neli inimest

"Avdijivkale toimunud raketirünnaku tagajärjel hukkus neli inimest. Venelased ründasid täna hommikul rakettidega linna ja tabasid haiglat," teatas esmaspäeval Donetski oblasti kuberner Pavlo Kõrõlenko.

Kõrõlenko kutsus kohalikke elanikke üles oma elu mitte ohtu seadma ja evakueeruma.

Briti armee endine juht: Ukraina peab sel aastal Venemaa alistama, vastasel juhul võib lääs vähendada toetust Kiievile

"Suur vasturünnak, mida me kõik ootame ja milleks ukrainlased valmistuvad, pole veel alanud. Kuid tõenäoliselt pole see kaugel. Kui Ukrainal õnnestub täita oma eesmärk vabastada oma alad, siis see on aasta, mil nad peavad seda tegema. On oht, et lääne toetus väheneb. Samuti on oht, et Putin näeb, et aeg on tema poolel. Kui venelaste pihta antakse otsustav löök, siis võib Venemaa võitlusvaim mõraneda ning Vene armee võib laguneda nii, nagu nägime möödunud aasta septembris Harkivi ümbruses," ütles Suurbritannia sõjaväe endine juht Richard Dannatt.

Prantsusmaa lubas Ukrainale rohkem relvi ja varustust

Prantsusmaa teatas esmaspäeval, et saadab Ukrainale veel rohkem relvastust ja varustust. Prantsusmaa lubas anda ratastel tanke AMX-10 ja soomusmasinaid. Sõidukitega kaasneb väljaõpe neid kasutavatele sõduritele.

AMX 10 tankid suudavad sõita kuni 70 kilomeetrit tunnis ning neid on varem kasutatud Aafrikas ja Afganistanis. Prantsusmaa on juba andnud AMX 10-RC tanke ka Ukraina vägedele.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski saabus pühapäeva õhtul Pariisi. Zelenski kohtus Pariisis oma Prantsuse kolleegi Emmanuel Macroniga. Riigipeade kohtumine kestis umbes kolm tundi. Macron kinnitas Zelenskile, et Pariis jätkab Ukraina toetamist, vahendas Reuters.

WaPo: Prigožin pakkus Kiievile informatsiooni Vene vägede positsioonide kohta

Ajaleht The Washington Post kirjutas lekkinud salastatud dokumentidele tuginedes, et Wagneri grupeeringu juht Jevgeni Prigožin pakkus Ukraina valitsusele informatsiooni Vene vägede positsioonide kohta.

Vastutasuks selle eest, et Ukraina viib oma sõdurid Bahmutist välja, pakkus Prigožin jaanuaris, et annab Ukrainale informatsiooni Vene vägede positsioonide kohta, vahendas The Washington Post.

Leht teatas, et Ukraina lükkas Prigožini pakkumise tagasi, vahendas Reuters.

Lahingud Bahmuti linna pärast on kestnud mitu kuud. Prigožin süüdistab nüüd Vene regulaarvägesid oma positsioonide hülgamises.

Kiiev teatas pühapäeval, et Ukraina väed on Ida-Ukrainas Bahmuti äärelinnas vallutanud enam kui kümme Vene vägede positsiooni.

Vene vägede poolt okupeeritud Luhanski linnas toimusid plahvatused

Ukraina riiklik ringhääling Suspilne teatas, et esmaspäeval toimusid Luhanski linnas plahvatused, vahendas The Guardian.

Luhansk on väljaspool Ukraina kaugmaa raketisüsteemide laskeulatusest. Suurbritannia teatas eelmisel nädalal, et saadab Ukrainale Storm Shadow rakette. Nende lennuulatus on üle 250 kilomeetri.

Hiina eriesindaja alustab ringreisi Euroopas ning külastab ka Ukrainat

Hiina eriesindaja Euraasia küsimustes Li Hui alustab esmaspäeval ringreisi Euroopas ning külastab Poolat, Prantsusmaad, Saksamaad ja Ukrainat, vahendas Reuters.

Li Hui on endine Hiina suursaadik Venemaal.

Venemaa pommitas taas Sumõ oblastit

Venemaa pommitas pühapäeval Sumõ oblastis asuvaid asulaid. Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 580 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 199 460 (võrdlus eelmise päevaga +580);

- tankid 3759 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 7336 (+11);

- lennukid 308 (+0);

- kopterid 294 (+0);

- suurtükisüsteemid 3137 (+21);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 562 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 316 (+2);

- operatiivtaktikalised droonid 2720 (+24);

- tiibraketid 973 (+3);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 6034 (+16);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 407 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.