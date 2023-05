Bloomberg: Putini sõda soodustab Venemaal pealekaebamist

Venemaa alustas eelmise aasta veebruaris sõjalist tegevust Ukrainas. Kreml on hakanud nüüd teisitimõtlejaid aktiivsemalt maha suruma. Võimudega ühinevad ka tavalised venelased, kes nuhivad oma kaaskodanike järele. Informaatorid on tihti juhtumite keskmes, mis toovad kaasa teisitimõtlejate vahistamise või trahvimise.

Anna Korobkova ütles, et tegeleb nüüd aktiivselt pealekaebamisega. Ta saadab võimudele kirjalikke kaebusi, kokku on ta saatnud juba 1013 kaebust, vahendas Bloomberg.

Moskvas töötanud matemaatikaõpetaja ütles, et ta vallandati töölt pärast seda, kui Korobkova oli tema peale kaevanud.

Korobkova lubas oma "jõupingutusi" jätkata ning ütles, et ei tunne oma ohvreid isiklikult.

"Vaenlaste paljastamisega tõestavad inimesed iseendale, et need vaenlased on olemas ning et nad ajavad sõda toetades õiget asja," ütles antropoloog Aleksandra Arhipova. Korobkova "entusiasmi" ohvriks langes ka Arhipova.

Arhipova uuris Korobkovalt , mis motiveeris teda pealekaebamisega tegelema. "Teavitamine on mul veres," vastas Korobkova. Korobkova sõnul võtab ta eeskuju oma vanaisa tegevusest, kes oli teise maailmasõja ajal Stalini salapolitsei informaator.

"Need inimesed ei taha näid neid, kes võtavad sõna sõja vastu, nad ei taha kuulda midagi, mis võib nende maailmapilti muuta," ütles inimõigusorganisatsiooni Memorial ajaloolane Aleksei Makarov.

Võimud soodustavad pealekaebamist. "Kahjuks kirjutavad inimesed ikka veel liiga vähe kaebusi," väitis Kremliga seotud poliitikaanalüütik Pavel Danilin.