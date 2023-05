Kooliekskursioonide tippaeg lööb vanemate rahakotti varasemast suurema augu

Klassiekskursioonid on kooliaasta lõpu lahutamatu osa, kuid tänavu tuleb nende eest rohkem raha välja käia, sest nii bussi tellimine, toitlustus, majutus kui ka muuseumipiletid on kallinenud. Sellest hoolimata on huvi selliste reiside vastu suur ning praegu enam vaba bussi juunikuiseks tippajaks naljalt ei leia.

Koos kooliaasta lõpuga läheneb ka klassiekskursioonide kõrgaeg. Kuna inflatsioon on olnud hoogne, pole see jätnud mõjutamata ka selliste väljasõitude hindu.

Õpilasreiside kaubamärgi all tegutsev Reisirakett OÜ korraldab klassireise nii Eestisse kui välismaale. Ettevõtte üks omanikke Mette Õun ütles ERR-ile, et klassiekskursioonide hinnatõus on paratamatu - aastaga on kasvanud kõik sisendhinnad ja ka töötajate palgad.

"Busside hind on kindlasti üks oluline asi klassireiside puhul, millest väga palju sõltub. See on väga suur kulutus ühe klassireisi puhul. Kõikide muuseumide, majutuste hind on ka tõusnud," loetles ta.

Sellel aastal on Õuna sõnul populaarsed Läti ja Leedu reisid, sest need ei ole nii kallid nagu sõidud kaugematesse riikidesse.

"Pärast koroonaaega seda väga igatsetakse, et saaks ikkagi välismaale reisida. Helsingis käime ka väga palju, hea lühike sõit, aga samas näeb palju. Just välismaa sel aastal kõnetab väga õpilasgruppe," nentis ta.

Ehkki klassireisid on aastatagusega võrreldes 10-15 protsenti kallimad, ei ole huvi nende vastu kahanenud. Õun ütles, et nende müügiprotsent on jäänud samaks nagu varasematel aastatel ja klassireis on üldiselt nii oodatud sündmus, et selleks kogutakse raha.

Kui hinnapakkumine on liiga kallis, võetakse ette plaanitust lühem reis või vahetatakse mõni külastus soodsama vastu, aga klassiekskursiooni üldiselt ära ei jäeta.

Klassiekskursioon on midagi enamat kui lihtsalt väljasõit

Rapla Vesiroosi kooli klassiõpetaja Pilvi Pregel ütles, et lapsed on väga tänulikud, kui saavad ühistel üritustel käia ja tegelikult on klassiekskursioon enamat kui mõne paiga külastus, sest see võimaldab õpilastel üksteist väljaspool koolikeskkonda näha ja mujal koostöös tegutseda.

"See on teistsugune elu ja valmisolek nii mõnekski asjaks. Näiteks õpime rongis ise pileteid ostma, igaüks peab ise enda eest rääkima – see arendab ka sotsiaalselt," lausus ta.

Pregel tõi hinnanäiteid: sel nädalal teeb ta lastega väljasõidu Tallinnasse, kus nad külastavad Kadriorus tasuta muuseumitundi, käivad viieeurose piletiga martsipanimuuseumis ning rongisõit on samuti soodne, nii et kokku saavad lapsed hakkama umbes paarikümne euroga. Juunis ootab neid aga kahepäevane Eesti-sisene reis, mis sisaldab transporti, koolitust ja toitu ning maksab lapse kohta 95 eurot.

Õpetaja märkis, et ehkki alati on neid, kes ütlevad, et 95 eurot on suur raha, kuluks Eestist välja sõites rohkemgi. Kui plaan varakult lapsevanematele välja käia, saab reisiraha maksta kahes-kolmes osas ja nii tulevad mõned vanemad sellega Pregeli sõnul paremini toime.

"Enamus annab ikkagi mais täissumma korraga," lisas ta. "On küll olnud ajalooliselt peresid, kes vaatavad aasta lõikes, mis tuleb, ja valivad. Või olen ka vallalt aidanud toetust küsida, sotsiaalraha selleks ju ongi."

Pregel tõi välja, et maakonnakoolidele on paljud ettevõtmised kallimad – kui Tallinnas saab teatrisse jalutada, siis maakoolist sinna minekuks peab ka transpordi eest maksma. Samas ei ole see ületamatu takistus.

"See on alati hoiakute küsimus," tõdes ta.

Mais on hilja reisiplaane teha

Õpilasreiside esindaja sõnul hakatakse vahel uut reisi planeerima kohe, kui eelmine on lõppenud, enamasti aga on kõige tihedam plaanide tegemise aeg jaanuaris.

"Ka praegu väga palju kirjutatakse ja soovitakse minna, aga meie kevadine programm ja ajaplaan on väga tihedalt täis. Üritame neile, kes nüüd kirjutavad, veel lahendust leida, aga enamik reise on juba välja müüdud," tõdes Õun ja lisas, et huvi klassiga reisida on väga suur.

Sama tõi välja Prangli saarele reisi pakkuva Prangli Reisid OÜ tegevjuht Annika Prangli. Tema sõnul on igal aastal tullatahtjaid rohkem kui suudetakse vastu võtta, sest liinilaevade mahtuvus paneb külastajate hulgale piiri ette.

"Juuni alguses ja mai lõpus on kõik täis, praegu enam midagi tellida ei saa, mitu kuud tuleb ette mõelda," tõdes ta.

Kui suuremate klasside õpilased käivad ka ööbimisega reisidel, siis nooremad lapsed tulevad Prangli sõnul kõige sagedamini päevareisile - hommikul saabumine, siis saaretuur ja õhtuks koju tagasi. Sellise reisi hind ei erine mullusest.

Prangli märkis, et saarel pakutavad teenused ei ole eriti kallimaks läinud, hinnatõus on paari protsendi juures. Kui klassiekskursioon tuleb saarele liinilaevaga, on ka selle piletihind sama kui mullu, küll aga on tunduvalt kallinenud eratransport.

"Oleme märganud, et kui pakume, et liinilaevaga ei saa, siis eratransport jääb lastele liiga kalliks. Ainult liinilaevaga pakkumised on taskukohased," lausus reisikorraldaja.

Keskmist Prangli reisi hinda lapse kohta ei osanud ta välja tuua, kuna see oleneb väga palju sellest, mida täpselt tellitake, kas reis on ööbimisega ning kas liigutakse jala või autoga. Küll aga märkis Prangli, et kui lapsed sõidavad kooli juurest sadamasse bussiga, siis bussivedu on tõesti aastaga kallinenud.

Bussisõit on kuni 20 protsenti kallim

Seda kinnitas MK Autobussi veokorraldaja Tair Teder. Ettevõte pakub muu hulgas ka kooliekskursioonidele bussivedu ja Tederi sõnul ei ole huvi klassi väljasõitudeks hoolimata hinnatõusust kahanenud.

"Tööjõukulud on kõrgemad, igasugused bussi ülalpidamiskulud ja muu selline on ettevõtte jaoks omahinda kergitanud ja seetõttu oleme ka kliendile teenuse hinda tõstnud," rääkis Teder.

Tema sõnul jääb bussiveo hinnatõus vahemikku 10-20 protsenti, kuid palju sõltub sellest, kui suure bussiga reisitakse ja mitmepäevane ekskursioon ette võetakse. Hinnakasvust hoolimata on ajad täis broneeritud ja kes alles nüüd avastab, et tahaks klassiga kuskile sõita, enam kuupäeva ise valida ei saa.

"Ettenägelikud broneerivad sõite märtsis. Sõitjaid on palju, kõik tahavad ju ühekorraga. Klassiekskursioone mõjutab see, et on kuumad päevad, kui kõik üle riigi tahavad korraga sõita," ütles Teder, kelle sõnul on tänavu nõutuim aeg klassireisiks 8. ja 9. juunil.

Ta lisas, et hilised ärkajad võivad loota vaid sellele, et keegi teine ootamatult oma reisi tühistab, kuid üldiselt on juuni alguseks bussi tellida praegu väga keeruline mitte ainult MK Autobussilt, vaid ka kõigilit teistelt vedajailt.