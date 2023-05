Zelenski peab esmaspäeval Sunakiga kõnelusi Briti peaministri maaresidentsis Chequersis. Zelenski on esimene välisriigi juht, kes on pärast Sunaki ametisse astumist kutsutud Suurbritannia peaministri maaresidentsi, vahendas The Guardian.

Sunak lubas esmaspäeval saata Ukrainasse sadu õhutõrjerakette ja droone.