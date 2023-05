Esimene Vene lennufirma sai loa lennata Venemaalt Gruusiasse

Vene lennufirma Azimut on esimene, mis sai Gruusia lennundusregulaatorilt loa lennata Venemaa ja Gruusia vahet. Venemaa otsustas hiljuti kehtestada Gruusia kodanikele taas viisavabaduse ning taastada Gruusiaga lennuühenduse.

Vene lennufirma Azimut sai Gruusia lennundusregulaatorilt loa lennata alates 17. maist Moskvast Thbilisise. Gruusia tsiviillennunduse eest vastutava ameti juht Govi Davitašvili ütles Gruusia telekanali Imedi tele-eetris, et nüüdseks on viis Vene ja Gruusia lennufirmat esitanud taotluse lennuühenduse opereerimiseks Venemaa ja Gruusia vahel.

Govi Davitašvili rõhutas, et ükski Euroopa riikide sanktsioonide all olev Vene lennufirma ei saa Gruusiasse lendamiseks luba. Samuti ei lubata Gruusiasse lennukeid, mille tootja on nende hooldustoe lõpetanud.

Venemaa otsustas hiljuti lõpetada viisavabaduse Gruusia kodanikele ning lõpetada viimase kolme aasta jooksul kehtinud lennukeelu. Gruusia president Salome Zurabišvili nimetas Venemaa otsust provokatsiooniks, kuna Vene väed okupeerivad veel viiendikku Gruusia territooriumist.

Salome Zurabišvili on praegust Gruusia võimuparteid süüdistanud korduvalt Vene-sidemetes. Gruusia valitsuspartei Gruusia Unistus pole Venemaa sõda Ukrainas otse kritiseerinud ning riik pole ka Venemaa vastu sanktsioone kehtestanud. Moskva samas on kiitnud Gruusia välispoliitilist positsiooni, nimetades seda "tasakaalukaks".