Teisipäev toob nii vihma kui ka tuult

Esmaspäeval oli näha veel paljudes kohtades Põhja- ja Ida-Euroopas selget taevast, mida pakkus Venemaal laiuv kõrgrõhuala. Kõrge serva mööda on lõunavooluga trüginud soe õhumass kaugele põhja ning lisaks Baltimaadele oli ka Soomes ja Koola poolsaarel sooja üle 20 kraadi. Samas on näha, kuidas lõunavooluga on liikunud põhja poole ka tihedad sajupilved. Üks sajupilvi koondav madalrõhkkond asus esmaspäeval Poola kohal, teine Vahemerel. Lisaks sajule oli selle pilvevööndi ümbruses mitmel pool äikest.

Teisipäeval kujundab Eestis ilma madalrõhkkond, mis liigub Poola kohalt üle Läänemere põhja suunas, selle sajune lohk levib üle Baltimaade.

Öö vastu teisipäeva algab Eestis kohati vihmahoogudega. Vastu hommikut jõuab Liivi lahe ümbrusesse ja mandri lõunaosa kohale tihedam vihmasadu. Puhub kagu- ja idatuul 3-9, puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 11 kuni 16 kraadi.

Teisipäeva hommikul levib vihmasadu Lääne- ja Lõuna-Eestist kirde-põhja suunas. Tuul puhub kagust ja idast 5-10, puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 13 kuni 16 kraadi.

Päeval sajab hooti vihma, on äikeseoht, sadu on kohati intensiivne. Õhtul jääb sajuhooge alates saartest harvemaks. Puhub kagu- ja idatuul 5-10, puhanguti 15, rannikul ja Peipsi ääres kuni 18 m/s, õhtul pöördub tuul saartelt alates edelasse ja lõunasse ning nõrgeneb veidi. Sooja on 12 kuni 18 kraadi.

Kolmapäeva öösel tihedam sadu lahkub, päeval on sajuhooge hajusalt. Tuul püsib tugev. Öösel on sooja 7-12, päeval 12-17, ida pool kuni 20 kraadi. Neljapäeval sajuvõimalus väheneb, tuul nõrgeneb järk-järgult, õhk jaheneb. Öösel on sooja 3-8, päeval 10-16 kraadi.

Reede ja laupäev tulevad kuivad ja vaiksed. Ööd on jahedad ning maapinna lähedal on öökülmaoht, reede päeval tõstab päike termomeetri näidu 20 kraadi piirile, laupäeval üle selle.