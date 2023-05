Seeder: opositsioon analüüsib riigikohtusse pöördumise varianti

Opositsioonilise Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul on obstruktsiooni jõuga maha surumine riigikogus pretsedenditu ning nüüd opositsioon kaalub ja analüüsib võimalust riigikohtusse pöörduda. Ka koalitsiooni esindaja Marek Reinaas nentis, et edasi oleks mõistlik lasta rääkida õigusteadlastel.

Riigikogu esmaspäevane istung algas taas opositsiooni poolt protseduuriliste küsimuste esitamisega, mis kestis kaks tundi. Seejärel lõpetas riigikogu esimees Lauri Hussar protseduuriliste küsimuste esitamise, viidates põhiseaduses riigikogu juhatajale antud vastava õigusega. Istungi juhatajana pani ta ka hääletusele küsimuse päevakorra kohta käivate protseduuriliste küsimuste esitamise lõpetamise kohta. Lõpetamise poolt hääletas 53 saadikut, hääletamises ei osalenud 41 riigikogu liiget.

"Terevisioonis" riigikogus toimunut kirjeldades ütles Seeder, et esmaspäev näitas, et riigikogus enam reegleid pole, tavasid on rikutud ning nii parlamentaarset demokraatiat rakendada pole võimalik. Seedri sõnul polevat sellisel kujul opositsioonist teerulliga üle sõidetud 30 aasta jooksul. Isamaa esimees lisas aga, et taoline teguviis pole lahendus obstruktsioonile ning lubas, et eelnõude ja arupärimiste üleandmine pole sellega lõppenud.

"Sellega ei ole midagi lahendatud. Kõigile esitatud arupärimistele tuleb tulla ministritel vastama, eelnõusid tuleb menetleda, mida on esitatud umbes ühe koosseisu ehk nelja-aastase perioodi jagu. Niisugusel kujul, ratsarünnakuga, ei lahendata poliitilisi vastasseise," ütles Seeder.

Koalitsiooni poolt "Terevisioonis" sõna saanud Eesti 200 fraktsiooni esimees Marek Reinaas vastas Seedri jutu peale, et kõlama on tõepoolest jäänud, et koalitsioon lõpetas obstruktsiooni jõuga, aga ta lõpetas selle põhiseadusliku jõuga. Reinaas viitas põhiseadusele, kus seisab, et kui eelnõusid ja arupärimisi koguneb riigikogus ebamõistlik hulk, peab riigikogu juhatus midagi ette võtma, et sisuline töö saaks jätkuda, ning Reinaasi sõnul esmaspäeval see juhtuski.

Eesti 200 fraktsiooni esimehe hinnangul oli antud juhul probleem see, et obstruktsiooni ei hakatud rakendama konkreetse eelnõu vastu, vaid kogu riigikogu tegevuse vastu. "Riigikogu ei saanudki tööle asuda ja ma arvan, et sellist obstruktsiooni pole seaduse tegijad eeldanud," ütles Reinaas, lisades, et opositsioon ja koalitsioon võiksid nüüd omavahel kokku leppida ning parlamendi kodu- ja töökorraseaduse augud ära lappida.

Kokkuvõttes leiab Reinaas, et edasi on mõistlik lasta rääkida mitte poliitikutel, vaid õigusteadlastel. "Võib-olla on mõistlik anda see riigikohtusse ja vaadata, mida seal arvatakse."

See, kas opositsioon läheb riigikohtusse, vajab Seederi sõnul veel analüüsimist, kuna tema sõnul pole opositsioon näinud analüüse, mida on teinud riigikogu õigusosakond. "Kaalume ja analüüsime läbi, aga igal juhul me jätkame võitlemist oma valijate seisukohtade kaitsmise eest. Kui koalitsioon arvab, et nii lihtne ongi riigikogu juhatajast muutuda teerulli juhiks, siis see tegelikult nii ei ole," ütles Seeder.

Reinaas lisas, et ka koalitsioon võitleb oma valijate eest.