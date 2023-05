Otse kell 10: opositsioon jätkas arupärimiste ja eelnõude üle andmist

Pärast esmaspäevast riigikogu juhatuse jõulist sekkumist obstruktsiooni tõttu tekkinud punnseisu lahendamisse riigikogus jätkub töönädal täna kell 10 algava istungiga, mida saab otsepildis jälgida ERR-i portaalis. Opositsioon on lubanud vastustada taolise lähenemise obstruktsiooni takistamisele.

Istungi alguses oli kohal 86 ja puudus 15 rahvasaadikut. EKRE alustas istungit protseduuriliste küsimustega, fraktsiooni saadik Mart Helme nimetades pärast esmaspäevast istungit toimuvat ebaseaduslikuks. Seejärel esitasid saadikud arupärimisi.

Juhatus arutas ennelõunal, kas nagu ka esmaspäeval lõpetada eelnõude ja arupärimiste üleandmine. Aseesimees Jüri Ratas (KE) jäi juhatuse otsuses eriarvamusele ning kuna konsensust juhatuses ei saavutatud, pani riigikogu aseesimees Toomas Kivimägi (RE) selle saalis hääletusele.

Kivimägi märkis, et eelnõude algatamine ja arupärimiste esitamine on rahvasaadiku õigus, aga see ei tohi takistada muu töö tegemist.

Opositsioonisaadikud avaldasid eelnõude ja arupärimiste üleandmise piiramise hääletamisele panemise üle protesti.

Kell 12 pani Kivimägi teisipäevasel istungi arupärimiste ja eelnõude üle andmise lõpetamise hääletusele, poolt hääletas 55 rahvasaadikut kohal viibivast 94-st. Opositsioonisaadikud avaldasid päevakorraga edasi liikumise osas taas protesti.

Riigikogu teisipäevase istungi päevakorras on riigikogu liikmetest Eesti Panga nõukogu liikmete nimetamine. Eelnõu järgi nimetatakse Eesti Panga nõukogu liikmeteks riigikogu liikmed Anti Allas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, Jaanus Karilaid Keskerakonna, Aivar Kokk Isamaa, Andres Sutt Reformierakonna, Jaak Valge Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Igor Taro Eesti 200 fraktsioonist.

Eesti Panga nõukogu koosneb esimehest, riigikogu fraktsioonide esindajatest ja valdkonna asjatundjatest. Nõukogu koosseisu kujundamisel on põhimõte, et iga riigikogu fraktsioon esitab ühe oma liikme ja nõukogu esimees neli valdkonna asjatundjat.

Veel on päevakorras tagatisfondi nõukogu liikmete nimetamine. Eelnõu järgi nimetatakse tagatisfondi nõukogu liikmeteks riigikogu liikmed Aivar Sõerd Reformierakonnast ja Martin Helme EKRE-st. Rahvusooper Estonia nõukogu liikmeks on plaanis nimetada riigikogu liikmed Ester Karuse Keskerakonnast, Signe Kivi Reformierakonnast ja Kadri Tali Eesti 200-st.

Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmeteks plaanitakse nimetada sotsiaaldemokraat Helmen Kütt, Anti Poolamets EKRE-st ja Vilja Toomast Reformierakonnast.