Peeter Koppel asus tööle Redgate Wealthi investeerimise valdkonnajuhina

Koppeli sõnul asub ta koos Redgate Wealthi 12-liikmelise tiimiga looma uut teenust Eesti turul.



"Olen pikalt tegelenud investeerimisstrateegiate loomisega ning Redgate Wealth'i investeerimise valdkonnajuhina seisab mu ees ülesanne luua eristuvaid strateegiaid, millesse lisaks tavapärastele komponentidele on kaasatud ka börsiväliseid instrumente, kohalikke edulugusid ja alternatiivseid varaklasse. Ma olen alati leidnud, et riskide hajutamine hõlmab endas ka riskide hajutamist eri teenusepakkujate vahel. Mida rohkem need teenusepakkujad teineteisest erinevad, seda paremini eelnev mõte töötab – seda rohkem on investoritel võimalusi. Kogemus ütleb, et vajadus eristuva lähenemise järele on selgelt olemas," rääkis Koppel.



Redgate Capitali partneri Aare Tammemäe sõnul on Redgate Capital järjepidevalt arenenud eesmärgiga olla finantsvaldkonna suunanäitajaks Baltikumis.



"Ka meie tänavu veebruaris loodud investeeringute juhtimise äriüksus Redgate Wealth asub looma midagi uut – uut nii meie endi kui ka investorite jaoks. Näeme, et Eesti investorid vajavad aina enam aktiivsemat investeeringute juhtimise teenust. Lisaks harjumuspärastele globaalsetele strateegiatele pakume Peetri eestvedamisel oma klientidele personaalsemat teenust ning ligipääsu eratehingutele kogu Baltikumis," ütles Tammemäe.



Redgate Wealth on Redgate Capitali investeeringute juhtimise äriüksus, mis aitab investoritel leida oma investeerimisteekonna ning mitmekesistada portfelli, tuues kõrvuti globaalsete võimalustega investoritele lähemale ka börsiväliseid võimalusi, kohalikke edulugusid ning alternatiivseid varaklasse.