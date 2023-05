Opositsiooni edasine plaan: ummistada riigikogu ja valitsus

Teisipäeva hommikul alanud riigikogu istungil ütles istungit juhatanud reformierakondlane Toomas Kivimägi, et esmaspäevale sarnaselt on plaanis opositsioonile anda piiratud aeg istungi rakendamiseks ehk protseduurilisteks küsimusteks ja eelnõude ning arupärimiste üle andmiseks.

Opositsiooni kuuluvad saadikud sellega ka kohe alustasid. Siiski märkimisväärselt viis Keskerakonda kuuluv Andrei Korobeinik riigikogu kõnepulti paki pabereid ja andis need Kivimäele üle, öeldes et kuivõrd aega on antud vähe, on ta sunnitud mitu eelnõu korraga üle andma. Kivimägi nimetas sellist olukorda esmakordseks.

Keskerakonna fraktsiooni juht Tanel Kiik ütles, et mitme kaupa eelnõude üle andmine ei ole kuidagi tavapäratu. "No tegelikult ei ole see kuidagimoodi reguleeritud. Täitsa tavapärane on, et ka näiteks valitsuse esindaja annab korraga mitu eelnõud. Tihtipeale teevad seda ka näiteks komisjonide esindajad, kui nad tulevad komisjoni poolt algatatud seaduseelnõudega," ütles Kiik.

"Riigikogu liikmed reeglina kasutavad seda kahte minutit just nimelt selleks, et tutvustada konkreetse arupärimisi või eelnõu sisu. Aga kui hakatakse ajaliselt piirama nende esitamist, siis on loomulikult võimalik, et tuleb näiteks riigikogu liige, annab korraga 10, 20 või veel rohkem erinevalt arupärimist või seaduseelnõu," märkis Kiik.

Koalitsioonierakondade esindajad Maario Kadastik, Liina Kersna ja Juku-Kalle Raid riigikogu istungil Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

EKRE juht Martin Helme ütles, et asjade menetlemisest pääsu ei ole. "No eelmisel nädalal kokkuleppe otsimise käigus ju ka käis läbi see, et kui me jõuame kokkuleppele, siis saab ju need eelnõud tagasi võtta või ka need arupärimised. Võib-olla mitte kõiki, aga vähemalt osad," rääkis Helme.

Suures mahus eelnõude ja arupärimiste esitamise järel loodab opositsioon koalitsiooni taas läbirääkimistelaua taha saada. Tanel Kiige sõnul oleks jätkuvalt mõeldav kokkulepe, et kui koalitsioon jätaks ära perehüvitiste langetamise, siis opositsioon võiks olukorraga rahul olla ja lõpetada obstruktiivsed tegevused.

"Me oleme kindlasti valmis maha istuma ja läbirääkimisi jätkama sealt, kus need pooleli jäid. Kahetsusväärsel kombel pärast reede õhtut pole rohkem vanemate kogu kogunenud," rääkis Kiik.

"Me kindlasti oleme valmis maha istuma koalitsiooni saadikutega ja loomulikult peame nõu ka omavahel opositsioonierakondadega. Kindlasti on kohti, kus meil on maailmavaateliselt suuremad kattuvused, ühised arusaamad ja neid kohti, kus meil on erinevad seisukohad. Eks me lepime ka oma tegevuse koos kokku," ütles Kiik.

Ka suurima opositsioonierakonna EKRE juht Martin Helme ütles, et olukorra saaks lõpetada kokkuleppega. Tema sõnul oli EKRE möödunud nädala reedel valmis, et kui koalitsioon võtab perehüvitise langetamise seaduse tagasi, siis EKRE oleks olnud valmis tagasi võtma eelnõud ja arupärimised.

"Võib-olla mitte kõiki, aga vähemalt osad, et ka see on üks osa kompromissikohast. Aga me ei ole ju näinud praegu mitte kriipsugi kompromissi otsimist valitsuse poolt," rääkis Helme. "Et mis iganes siit edasi tuleb, siis need on järgmised võitlused. Aga see lükati tagasi ja sellist kokkulepet enam ei eksisteeri."

Isamaa juht Helir-Valdor Seeder ütles, et ilma kokkuleppeta peavad varsti hakkama ministrid oma päevi riigikogus veetma. "Kui kompromissi ei saavutata, siis tõepoolest tuleb tulla ministritel neile arupärimistele vastama, tuleb menetleda kõiki neid seadusandlikke algatusi mis võtab päris palju aega," märkis Seeder.

Reformierakondlasest riigikogu aseesimees Toomas Kivimägi ütles, et kui opositsioon selliselt tegevust jätkab, ei oska koalitsioon veel öelda, mis saama hakkab. "On ilmselge, et sellise arvu juures ei ole võimalik ju tegelikult järgida põhiseadusest tulenevat tähtaega, olgu või arupärimiste läbivaatamiseks või eelnõude menetlemise juures," rääkis Kivimägi.

"Selles mõttes ka seal on mittestandardsed lahendused ja veel kord tuleb kõike koosmõjus hinnata. Selles osas ütlen päris siiralt, et meil hetkel selget plaani ei ole. Me ei ole sellesse veel piisavalt süüvinud, kuna praegu veel on aega. Eelnõude saali toomiseks on aega seitse töönädalat," rääkis Kivimägi.

Toomas Kivimägi. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Valitsuserakondade fraktsioonijuhtide avaldus

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Erkki Keldo, Eesti 200 fraktsiooni esimees Marek Reinaas ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Jevgeni Ossinovski tegid teisipäeval ühisavalduse, kus kutsusid opositsioonierakondade juhte üles loobuma riigikogu töö sisutühjast takistamisest ja tegelema riigikogus sisulise tööga.

"Kuigi opositsioonierakonnad on varasemalt lubanud, et nad võimaldavad riigikogul menetleda eelnõusid, mille osas on poliitiline konsensus, jätkasid nad täna (teisipäeva - toim) hommikul parlamendi töö takistamisega, esitades küsimusi istungi läbiviimise korra kohta ning andes riigikogu menetlusse kümneid eelnõusid ja arupärimisi."

Keldo, Reinaas ja Ossinovski kinnitasid, et on jätkuvalt seisukohal, et riigikogu peab saama täita talle põhiseadusega pandud ülesandeid, millest esimene on võtta vastu seaduseid ja otsuseid.

"Samale seisukohale asus eile ka riigikogu suur saal. Oleme jätkuvalt valmis pidama esitatud eelnõude üle täiemahulist debatti nii riigikogu saalis kui komisjonides, loodame, et opositsiooni edasised sammud ei tee seda võimatuks," teatasid fraktsioonijuhid.