USA maksuamet ehitab vargsi enda e-maksuametit

USA maksuamet on allikate sõnul ehitanud valmis enda e-maksuameti, mis võimaldaks USA kodanikel esitada enda makse tasuta digitaalselt. Süsteemi testitakse osade maksumaksjate peal jaanuaris.

Ameerika Ühendriikide föderaalne maksuamet on allikate sõnul vargsi testimas uut maksude deklareerimise süsteemi, kustkaudu saaks USA makse deklareerida digitaalset tasuta. Tegemist on USA kontekstis olulise arenguga, kuna USA kodanikud peavad oma maksud deklareerima ise ning selle protsessi hõlbustamiseks on tekkinud suur majandusharu (tax-prep industry).

USA digitaalset maksude esitamise süsteemi piloteeritakse osade maksumaksjate peal juba 2024. aasta jaanuaris, kinnitas allikas The Washington Postile. Süsteemi arendasid ühiselt välja USA maksuamet (IRS – Internal Revenue Service) ja Valge Maja tehnoloogiakonsultatsiooni agentuur U.S. Digital Service.

Süsteemi loomiseks andis võimaluse eelmisel aastal vastu võetud suur inflatsiooni vähendamise seadustepakett (Inflation Reduction Act), mille raames eraldati 15 miljonit dollarit IRS-le e-maksuameti teenuse loomiseks. Praegu suunab USA maksuamet need inimesed, kes soovivad tasuta digitaalselt makse deklareerida ettevõtete konsortiumi poole. Need ettevõtted pakuvad tasuta maksude esitamise võimalust 70 protsendile maksumaksjatest, kuid ainult kolm protsenti USA maksumaksjatest kasutab seda võimalust.

Võimalik tasuta maksude digitaalselt esitamise süsteem ohustaks vastavat USA ettevõtlusharu, mis IBIS Worldi hinnangul on kokku väärt 14,4 miljardit dollarit. Samas ligikaudu 90 protsenti USA maksumaksjatest kasutab praegu mõne sellise ettevõtte teenust ning maksude laekumise määr on 85,1 protsenti, mis on arenenud majandusega riikide üks kõrgeimaid määrasid.

Samas on eksperdid toonud esile, et selline USA-le omane avaliku ja erasektori partnerlus näitab USA maksuameti tehnoloogilist puudujääki. Mitmed teised riigid nagu Tšiili, Austraalia ja Eesti võimaldavad makse deklareerida valitsuse poolt võimaldatud portaali kaudu.