Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Toomas Kivimägi

Opositsioon on takistanud nädal aega järjest riigikogu tööd. Koalitsioon proovis obstruktsiooni murda, kuid parlament on ikkagi tühikäigul. Saatejuht Liisu Lass uurib Kivimägilt, millised võiksid olla kokkuleppekohad, et opositsioonist täielikult üle ei sõidetaks. Ja millise jälje jätab kogu see protsess Eesti poliitilisele kultuurile?

"Esimene stuudio" algab ETV-s teisipäeval kell 21.40.