Vene keel ei ole enam Duolingo kümne populaarseima keele hulgas

Duolingo teatas, et vene keel ei ole enam kümne kõige populaarseima õpitava keele hulgas, olles langenud 11. kohale. Samal ajal on tugevalt tõusnud huvi ukraina keele õppe vastu Duolingo platvormi kaudu.

Populaarne keeleõppe platvorm Duolingo teatas, et vene keel pole 2023. aastal enam kümne kõige populaarseima õpitava keele hulgas, olles langenud 11. kohale. Vene keel oli kümne kõige populaarseima keele hulgas alates 2015. aastast, mil vene keel lisati Duolingo keeleõppe teenuse sekka.

Samal ajal on tõusnud huvi Duolingo platvormi kaudu ukraina keele õppimise vastu. Peale 2023. aasta veebruaris toimunud Vene invasiooni alustas 1,3 miljonit inimest ukraina keele õpet. Nii Saksamaal kui ka Poolas kasvas ukraina keele õppijate arv rohkem kui 1600 protsenti. Samas Iirimaal tõusis 2022. aastal huvi ukraina keele õppimise vastu 2229 protsenti võrrelduna aastataguse ajaga.

Teise olulise muudatusena tõi Duolingo esile, et portugali keel tõusis populaarsuselt kaheksandale kohale olles enne kümnendal koha. Samuti on kiiresti tõusnud huvi hindi keele õppe vastu, mis on populaarsusest tõusnud kümnendale kohale.