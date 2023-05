Läti neljanda klassi õpilaste lugemisoskus on langenud

Läti neljanda klassi õpilaste lugemisoskus langes 2021. aastal võrrelduna 2016. aastaga. Nõnda selgus PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) uuringu tulemustest.

Läti õpilased on PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) uuringu kohaselt teiste riikidega võrrelduna lugemisoskuselt 23. kohal. Esiparemik PIRLS-i järgi on Singapur, Iirimaa ja Hong Kong. Kokku uuriti 56 riigi õpilaste lugemisoskust.

Leedu on samas uuringus paremuselt kaheksandal kohal. Eesti PIRLS-i lugemisoskuste uuringus ei osalenud.

Läti LSM tõi esile, et kuigi Läti tulemus on üle keskmise, siis on nende tulemus võrrelduna 2016. aastaga märgatavalt langenud. Tollal oli Läti teiste riikidega võrrelduna 11. kohal ning kokku uuriti 50 riigi õpilaste lugemisoskust.

The Guardian tõi esile, et võrrelduna 2016. aastaga parandasid tulemusi olulisel määral Singapur ja veidi ka Hong Kong. Samas langes samal perioodil tugevalt mitmete teiste riikide skoor. Tulemused olid 2021. aastal halvemad nii Venemaal, Soomes, Poolas, Taiwanis, Rootsis, Bulgaarias kui ka Austraalias.

2021. aasta PIRLS uuringulaines osales 4369 Läti õpilast 156 koolist. Uuringu käigus uuriti neljanda klassi õpilaste lugemisoskust.