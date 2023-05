Kell 20.00 "UV faktor": mis toimub Toompeal?

"UV faktoris" arutatakse selle üle, kas riigikogu töö peatamisega on jõutud demokraatia kriisi ning kas obstruktsiooni peaks kuidagi piirama.

Kaasavõetud padjad ja tekid, vaevu lahti püsivad silmad – siiani on olnud seaduste vastuvõtmise takistamine pigem meeleolukas parlamentaarse töö veidrus. See kevad tuli aga teisiti – leitud on võte, millega peatada riigikogu töö täielikult.

Kas see on demokraatia kriis? Kas, kes ja kuidas peaks piirama nähtust nimega obstruktsioon?

Stuudios on kommunikatsiooniekspert Raul Rebane, Põhiseaduse Assamblee liige, põhiseaduse üks autor Liia Hänni, TÜ Johan Skytte poliitikauuringute instituudi politoloog Martin Mölder ja õigusteadlane ja euroopa õiguse ja rahvusvahelise õiguse lektor Katre Luhamaa.