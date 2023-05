Kolmapäevalgi on oodata hoovihma

Öö vastu kolmapäeva möödub pilves selgimistega. Enne keskööd sajab laialdaselt, pärast keskööd langeb kohati veel hoovihma. Tuul pöördub kõikjal lõunasse ja edelasse kiirusega 5 kuni 11, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Termomeeter näitab 9 kuni 12 kraadi.

Hommikul on taevas jätkuvalt võrdlemisi pilvine ning üksikutes kohtades sajab ka hoovihma. Tuul puhub edelast ja lõunast 5 kuni 12, saartel ja Liivi lahe rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 10 ja 13 kraadi vahele.

Päeval on pilvisus muutlik ning kohati sajab ikka hoovihma. Tuul on lõunast- ja edelast 5 kuni 12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, õhtul aga nõrgeneb veidi. Sooja saame kuni 17 kraadi, idapoolsetes maakondades kuni 20.

Nädala lõpp toob taas päikese välja. Neljapäev on veel veidi pilvine, kuid alates reedest on taevas taas selge. Päevased temperatuurid on tõusuteel ning nädalavahetusel ulatub maksimaalne õhusoe taas üle 20 kraadi. Ööd on aga siiski jahedamad ning kui õhk jääb vahemikku 1 kuni 8 kraadi, siis maapinnal võib kohati langeda temperatuur ka alla nulli.

Tuul võtab aga tuure maha ning nädalavahetus peaks mööduma suviselt kergete iilide saatel.