Ligi 300 Estoniaga seotud inimest kutsus üles alustama teatri juurdeehitust

"Soovime pakkuda oma publikule parimaid loomingulisi elamusi just tänases ajaloolises paigas ning parimal tänapäevasel viisil ja võimalusil. Just sellele eesmärgile oli suunatud riigikogu otsus juurdeehituse rajamisest. Just see on ka estoonlaste ühine ja üksmeelne soov: riigikogu otsus tuleb ellu viia ja Estonia juurdeehitus teoks teha," kirjutavad 297 teatriga seotud inimest kolmapäeval avaldatud pöördumises.

"2021. aastal kinnitas riigikogu Estonia teatrimaja juurdeehituse kultuurkapitali poolt rahastatavate riiklikult tähtsate kultuuriehitiste nimekirja. Selle otsusega näidati riiklikku tahet säilitada ja laiendada Eesti rahvuskultuuri sümbolit praeguses asukohas," viitavad pöördumise autorid.

Kirjas tõdetakse, et paljud kõrvalseisjad on püüdnud viimased 15 aastat estoonlasi oma majast välja ajada, rakendades seda temaatikat kohati ka poliitiliste vaidluste vankri ette.

Allakirjutanute hinnangul tuleb riigikogu otsus ellu viia ja Estonia juurdeehitus teoks teha.