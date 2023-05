Opositsioon pöördub riigikogus toimunud tõttu riigikohtusse

"Loomulikult püüame saada selgust riigikohtust. Ma arvan, et see on mõlemale poolele oluline, kuidas siis tõlgendada. Kuigi minu isiklik arvamus on jätkuvalt see, et protseduurikaga me sisulisi küsimusi siiski ei lahenda. Ükskõik millised lahendused riigikohtust tulevad - alati on seadusandluse sees auke või seadusandluse väliselt võimalik asju takistada," ütles Seeder.

Riigikohtu hinnang on Seederi sõnul kindlasti oluline ja vajalik ja annab teatud selguse, aga ei lahenda seda poliitilist vastasseisu, sest poliitilist vastasseisu saab lahendada ainult läbirääkimiste teel.

Seeder ütles, et opositsiooniparteid ei ole veel otsustanud, kui kaua obstruktsiooniga jätkatakse.

"Eks me seda arutame, aga me ei ole siin mingisugust pikka fundamentaalset plaani küll paika pandud, et me kindlasti esitame eelnõusid ja arupärimisi nüüd nädal aega, kuu aega või aasta lõpuni. Siin küll kommentaaridest on vastu kajanud, et kavatsetakse teha aasta lõpuni ja, et seetõttu jääb riigieelarve vastu võtmata, aga need on asjatundmatud kommentaarid."

Seederi sõnul ei arva ta, et tegemist oleks dramaatilise olukorraga ja põhiseadusliku kriisiga.

"Kui parlamendis nädal aega või ka kaks nädalat toimub debatt, kus liigutakse teerullikiirusel edasi ja kus teerulli juhtijaks on koalitsioonierakonnad, et see tähendaks kohe mingisugust tohutut põhiseaduslikku kriisi. Vaatame natukene ringi Euroopa poliitikas ja Euroopa erinevates parlamentides. Ka sellised vastasseisud kuuluvad demokraatlike riikide parlamentide tegevuse juurde. Nii et ei ole midagi enneolematut ja ennenägematut. Aga sellest punnseisust tuleks loomulikult nii kiiresti kui võimalik väljuda ja minna sisulise poliitilise vastasseisu lahendamise juurde."

Helme: meil on jõutud parlamendi opositsiooni vaigistamiseni

EKRE esimees Martin Helme ütles opositsioonierakondade ühisel pressikonverentsil, et riigikohtusse pöördumine on seotud konkreetselt koalitsiooni ja riigikogu juhatuse tegevusega esmaspäevasel ja teisipäevasel riigikogu istungil. Opositsiooni hakkab esindama vandeadvokaat Paul Keres.

"Me soovime kuulutada ebaseaduslikuks need hääletused, mis toimusid esmaspäeval ja teisipäeval riigikogu saalis. Tõenäoliselt tuleb sinna juurde ka esmane õiguskaitse taotlus," lausus Helme.

"Meil on tõsine poliitiline kriis. Meil on jõutud parlamendi opositsiooni vaigistamiseni, seadust rikkudes," ütles Helme.

Helme lisas, et tavaliselt on obstruktsioon riigikogus lõppenud poliitilise kokkuleppega - kas kompromissi või ka valitsuse lagunemisega.

Kiik: tegime mitu ettepanekut obstruktsioonist väljatulemiseks

Keskerakonna fraktsiooni esimees Tanel Kiik ütles, et riigikogu saalis pooleteise nädala jooksul toimunu on pretsedent.

"Opositsioon alustas obstruktsiooni seetõttu, et peretoetuste kärpimine on lubamatu ja negatiivse pretsedendi loomine, et uus valitsus võib vahetult enne valimisi tehtud otsuseid hakata tagasi pöörama. Lisaks laiaulatuslikud maksutõusud, millele mandaati ei küsitud ja neid puudutavate eelnõudega kiirustamine," rääkis Kiik.

Lisaks on Kiige sõnul planeeritud maksumuudatused vastuolus Keskerakonna maailmavaatega.

Kiik ütles, et opositsioon pakkus obstruktsioonist väljatulemiseks mitu erinevat varianti, millega koalitsioon ei arvestanud ja isegi ei andnud tagasisidet.

"Hoopis üllatati uute mängureeglitega. Selle asemel, et minna kompromissi teed või anda tagasisidet, telliti mingi kummaline õiguslik memo ja hakati seda rakendama. Ja seda olukorras, kus see saadeti esmalt ajakirjandusele," sõnas Kiik.

Kiik rääkis, et obstruktsiooni jätkamise osas näiteks tulevaste eelnõude puhul opositsioonierakondadel praegu kokkulepet ei ole. Ta lisas, et perekonnaseaduse muutmise puhul Keskerakond ilmselt obstruktsiooni ei rakenda.

Koalitsiooniparteid hääletasid juhatuse ettepanekul esmaspäeval ja teisipäeval eelnõude ja arupärimiste vastuvõtmise lõpetamise poolt. Opositsiooni hinnangul on nende õigust obstruktsiooni rakendada sellega piiratud.