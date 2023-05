Argentinas kerkisid hinnad aprillis aastatagusega võrreldes 109 protsenti

Argentina on olnud inflatsiooniga hädas aastaid, kuid aprilli tulemus on viimaste aastakümnete halvim, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Niigi kehva majandusolukorda on võimendanud suur põud, mis räsib põllumajandussektorit. Sojaubade, maisi ja nisu eksport on kukkunud ning riik on kulutanud reserve. Kõige kiiremini on aga hinnad tõusnud rõiva ja jalatsitööstuses.

Nõrga valuuta tõttu on tooraine, näiteks naha importimine muutunud väga kalliks.

"Tarnijad saadavad mulle arveid peesodes ja hinnad muutuvad iga päev. Olulisemad tarnijad saadavad uusi hinnakirju iga päev, ülejäänud saadavad vähemalt kaks korda nädalas," rääkis kingsepatöökoja omanik Juan Capano.

"Meile tundub, et inimesed tahaksid osta, aga kliente lihtsalt pole. Et müügile kuidagi kaasa aidata, peame pakkuma uusi lahendusi, näiteks osade kaupa maksmist ilma intressita. Kulu jääb meie kanda, aga vähemalt müüme pisut rohkem," sõnas kingapoe omanik Gustavo Casabe.