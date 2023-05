Bolt plaanib väidetavalt ära osta Saksamaa konkurendi Tier. Briti portaali Sifted andmeil on läbirääkimised lõppfaasis ja kinnitus võib tulla lähinädalatel.

Bolt ja Tier pole neid väiteid kommenteerinud. Tieri ostmist on kaalunud ka USA transpordifirma Lime, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tier tegutseb 560 linnas ja viimane aasta on olnud ettevõttele raske. Ligi 300 töötajat on koondatud ja kahjumis ettevõtte võlg on väidetavalt kerkinud 130 miljoni euroni.

Tieri üks olulisemaid turgusid oli Pariis, kus elektritõukerattad kuu aega tagasi ära keelati.