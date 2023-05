Pärnus kogub hoogu lohesurfihooaeg

Lohesurf on Pärnu rannas populaarne ekstreemspordiala. Kolmapäevase tugeva tuulega said surfarid üle pika aja veele minna ja head tuult raisku minna ei lastud.

Eelmise aastaga võrreldes asub surfiala Pärnu rannas mõnevõrra Raeküla pool. Sellise nihutamisega kaotas koha kõige linnapoolsem ehk Aloha, linna väljakuulutatud valikpakkumisel tal uut paika saada ei õnnestunud ja nüüd tuleb plats puhtaks teha. Nii on suplejad ja veespordiga tegelejad rohkem eraldatud ja päästetehnikal randa parem juurdepääs.

Kolmapäeva keskpäeval oli tuul nii tugev, et tahtis pikali puhuda, ja surfareid tuli järjest juurde. Kõige linnapoolsem teenusepakkuja on uue korra järgi Surf Center ja juuni alguses loodab ta oma keskuse avada. Siis saab siin ka koolitusi pakkuda.

"Suviti on täitsa täis, Pärnu on ikkagi väga populaarne koht, hea õppida, tingimused väga head. Saab siin lainet isegi sõita, saab siledat vett, saab erinevaid tingimusi. Surfiklubide üks ülesanne on see, et koolitusi teha: kõik teevad. Me oleme tegelenud koolitustega aastast 2007 juba, ja siin on väga kogenud koolitajad, väga hea varustus igaks ilmaks. Väga paljud tulevad ka mujalt maailmast siia õppima," rääkis Surf Centeri tegevjuht Erkki Soosaar.

Soosaar ütleb, et parim tuul lohesurfiks ongi enam-vähem see, mida ilmataat kolmapäeval pakkus: umbes kümme kuni 13, puhanguti 15 meetrit sekundis. Võimalik on surfata ka tugevama tuulega, aga siis pole see enam nii nauditav, vaid rohkem võitlemine. Hüppeid teevad surfarid mõistagi uhkeid.

"Lohega hüpata, maailmarekord on seal 35 kandis, 35 meetrit. Ma arvan Eestis on ta siin 25 piires. Need seadmed, mis meil siin mõõtmiseks on, on mul näidanud 17 meetrit. See on piisavalt kõrgel," ütles Soosaar.

Lohesurfarite hulgas domineerivad mehed, aga naisi on ka, vahekord on umbes 80:20. Lohesurfiga alustatakse tihti juba seitsme-kaheksaaastaselt. Ja kui tervis on korras, võib seda teha kõrge vanuseni, Soosaar teab, et ka 90-aastane lohesurfar on olemas.