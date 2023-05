Neljapäev on sajuta ja jahe

Neljapäev on sajuta ning Lääne-Eestis päikeseline, ida pool pilverünkadega. Sooja on 10 kuni 16, kohati kuni 18 kraadi.

Eeloleval ööl liigub madalrõhkkond Botnia lahe põhjatippu. Öö hakul kandub lõunakaarest veel niiskust. Pärast keskööd pöördub õhuvool läänekaarde ning algab jahedama ja kuivema õhu sissetung. Pilved hõrenevad ja sajuhood lahkuvad. Madalrõhkkonna lõunaserv hoiab rõhuvälja veel pinges ning edela- ja läänetuule tugeva.

Ööl vastu neljapäeva hakul sajab hoovihma Kagu-Eestis ja Peipsi ääres, lääne pool tuleb vaid üksik sajuhoog. Pärast keskööd pilved hõrenevad ja vihma võimalus väiksem. Tuul puhub edelast ja läänest, saartel ka loodest 5-11, rannikul iilti 15 m/s. Õhutemperatuur on 4 kuni 10 kraadi.

Neljapäeva hommik on laialdaselt selge, idaservas on küll pilvi, aga need ka sadu ei anna. Puhub edela- ja läänetuul 3-9, rannikul iiliti 12, Soome lahe ääres 15 m/s. Õhutemperatuur on 7 kuni 11 kraadi.

Päev on Lääne-Eestis päikeseline, ida pool pilverünkadega, aga sadu need ei anna. Lääne- ja loodetuulel on kiirust 5-11, põhjarannikul tuuleiile 16 m/s, õhtul tuul nõrgeneb. Õhusooja 10 kuni 16, kohati kuni 18 kraadi.

Reedel tekib Läänemere kohale uus kõrgrõhuala ja jääb nädala lõpuni meie maile, taevas saab selgeks ja tuul rahuneb. Selgetel öödel on taimede kõrgusel öökülmaoht, päevasooja tuleb tasapisi juurde. Nädalavahetus on juba mõnusalt 20 lähedane ja kraad-paar soojemgi.