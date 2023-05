Budanov tunnistas Vene propagandistide tapmist

Ukraina sõjaväeluure juht Kõrõlo Budanov tunnistas, et tema luureagendid on viimase 15 kuu jooksul tapnud Venemaa propagandiste.

Budanovilt uuriti, kas Ukraina julgeolekuteenistused on tapnud Venemaa propagandiste. "Oleme juba edukalt sihikule võtnud paljusid inimesi. Tänu meediakajastusele on avalikuks saanud palju juhtumeid, millest kõik teavad," vastas Budanov.

Alates eelmise aasta veebruarist on surma saanud mitu Venemaa propagandisti. Hiljuti plahvatas Venemaal Nižni Novgorodis propagandisti ja poliitiku Zahhar Prilepini auto. Popragandist sai vigastada ja viidi haiglasse. Prilepin väitis järjepidevalt, et Kiiev on Venemaa linn.

Aprilli alguses hukkus Peterburis plahvatuse tõttu propagandist Vladlen Tatarski, kellel oli sotsiaalmeedias rohkem kui 560 000 jälgijat. Plahvatus toimus kohvikus, mis väidetavalt on kuulunud Wagneri omanikule Jevgeni Prigožinile.

2022. aasta augustis hukkus pommiplahvatuses Aleksandr Dugini tütar Darja Dugina. Aleksandr Dugin on marurahvuslasest ideoloog ning president Vladimir Putini liitlane.

Mai alguses toimus droonirünnak Kremli pihta. Kremli vastu suunatud droonirünnakus süüdistab Venemaa Ukrainat. Budanovi sõnul toimus rünnak Vene agressiooni tõttu. Budanov rõhutas, et kuigi Putin oli legitiimne sihtmärk, ei ürita Ukraina siiski teda tappa, vahendas The Times.

Budanovi sõnul jätkavad tema agendid nende venelaste jahtimist, kes sooritasid Ukraina vastu sõjakuritegusid. "Neid juhtumeid on olnud ja need jätkuvad. Sellised inimesed saavad väljateenitud karistuse ja sobiv karistus saab olla ainult likvideerimine ja ma rakendas seda," ütles Budanov.

Budanov ütles, et Moskvas asuv ärieliit ei toeta sõda ja otsib nüüd võimalusi selle lõpetamiseks. Vene oligarhid on sõja tõttu kaotanud juba miljardeid dollareid.