Tuhat aastat vana heebrea piibel müüdi oksjonil 38 miljoni eest

Ajaleht The Times kirjutab, et rohkem kui tuhat aastat vana heebrea piibel müüdi New Yorgis toimunud oksjonil 38,1 miljoni dollari eest.

Umbes 900. aastal kirjutatud piibel on kõige kallim käsikiri, mis on oksjonil maha müüdud. 13. sajandil läks see piibel Süürias asuva sünagoogi valdusesse.

Tänapäeval tuntakse käsikirja Codex Sassooni nime all. See tuleneb David Sassooni nimest, kes sai käsikirja omanikuks 1929. aastal, vahendas The Times.

Piibli ostis nüüd Alfred Moses, kes oli USA suursaadik Rumeenias. Moses kinkis selle piibli Tel Avivis asuvale muuseumile.

"Mul on hea meel, et see kuulub juudi rahvale. Minu missioon, mõistes Codex Sassooni ajaloolist tähtsust, oli näha, et see asuks kohas, millele saavad ligi kõik inimesed," ütles Moses.

Heebrea keel on juudi rahva iidne keel, mis on teada Tanahist (Vana Testament). Vana Testament kirjutati enne Jeesuse sündimist.