USA elamute väärtus langes aprillis järsult

USA-s on elamute ost ja müük kõrge hüpoteegilaenu intressimäära tõttu vähenenud. Elamute mediaanväärtus langes aprillis 1,7 protsenti võrrelduna eelmise aastaga, jõudes 388 800 dollarini, mis on suurim kukkumine aastate võrdluses alates 2012. aastast.

Ameerika Ühendriikide elamuturul langesid elamute hinnad aprillis 3,4 protsenti võrrelduna eelmise kuuga. Elamumüük oli aprillis võrrelduna aastataguse ajaga 23,2 protsenti madalam, vahendas The Wall Street Journal.

USA elamute mediaanväärtus langes aprillis 1,7 protsenti võrrelduna eelmise aastaga, jõudes 388 800 dollarini, mis on suurim kukkumine aastate võrdluses alates 2012. aastast. Kõige enam on USA elamud kaotanud väärtust USA lääneosas, samas on riigi idaosas elamuhinnad tõusnud. Hooajaliselt korrigeerimata elamute müügihind langes kuus protsenti, olles jõudnud eelmise aasta juunis rekordilise 413 800 dollarini.

Hüpoteegilaenu intresside järsk tõus alates 2022. aasta alguses on muutnud elamute ostmise paljude inimeste jaoks vähem soodsaks, mis on mõjutanud USA-s a nõudlust. Samal ajal ei soosi praegused kõrged hüpoteegi intressimäärad seniseid koduomanikke oma elamuid maha müüma, kuna nad maksavad varem sõlmitud pikaajaliste lepingu järgi madalamat intressimäära.

Hüpoteeklaenu intressimäärad on viimastel kuudel USA-s palju kõikunud. Veel eelmise aasta oktoobris ja novembris tõusid need viimase 20 aasta kõrgeimale tasemele, jõudes seitsme protsendini. Freddie Maci kohaselt on 11. mai seisuga keskmine fikseeritud 30 aasta pikkune hüpoteeklaenu intressimäär 6,35 protsenti.

Elamuturg tavapäraselt aktiviseerub kevaditi, kuna lastega pered soovivad tavaliselt kooliperioodi lõppedes elukohta vahetada.