Kantar Emor: Reformierakonna selge domineerimise periood on läbi

Kantar Emori maikuisest küsitlusest selgus, et Reformeirakonna ja EKRE toetused on valijate seas võrdsustunud.

Mõlemat erakonda toetab 23 protsenti küsitletutest. Võrreldes aprilliga on oluliselt tõusnud EKRE reiting ning langenud Eesti 200 populaarsus. Riigikogusse on jõudnud uue koalitsiooni maksutõusu algatused ja perehüvitiste vähendamise ning perekonna seaduse muutmise eelnõud. Need on pälvinud huvirühmade ning opositsiooni jõulist kriitikat, on selgelt vähendanud valitsuserakondade toetust, ütles Kantar Emori uuringujuht Aivar Voog Indrek Kiislerile.