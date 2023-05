Leedus puhkes valitsuskriis

Hüvitisteskandaali keskmesse sattunud haridusminister Jurgita Šiugždiniene teatas neljapäeval, et esitas peaminister Ingrida Šimonytele lahkumisavalduse. Leedu Kristlike Demokraatide Gabrielius Landsbergis teatas, et kutsub reedel kokku erakonna eestseisuse, mis kaalub, kas valitsus peaks tagasi astuma ja tuleks korraldada seimi ennetähtaegsed valimised.

Šiugždiniene esitas lahkumisavalduse pärast seda, kui avaliku elu tegelane Andrius Tapinas avaldas teabe, et Kaunase linnavalitsuse liikmena aastatel 2019-2020 ulatusid tema kulutused 13 800 euroni ning tekkis kahtlus vahendite kasutamise läbipaistvuses

Kaunase linnavolikogus töötas ka teisi praegusi valitsuse liikmeid, kultuuriminister Simonas Kairys ja rahandusminister Gintare Skaiste. BNS-i käsutuses olevatest poliitikute endi omavalitsusele esitatud aruannetest on näha, et umbes kuue ja poole aasta jooksul ulatusid Kairyse kulud volikogus 35 100 euroni ja Skaistel umbes nelja aastaga 20 400 euroni.

Välisminister Landsbergis teatas reedel, et kutsus kokku erakonna eestseisuse. "Lahendus võib olla ka selline. Ma ei välista ühtegi lahendust," vastas konservatiivide juht küsimusele, kas võidakse langetada valitsuse tagasiastumise otsus.

"Ma ei näe, kuidas ühe ministri lahkumine muudaks olukorra läbipaistvamaks, kui täpselt sama on teinud umbes kaks kolmandikku parlamendiliikmetest," ütles Landsbergis.

Leedu opositsioon: Landsbergis blufib valitsuse tagasiastumisega

Leedu opositsioon nimetas reedel blufiks Landsbergise avaldust, et arutatakse valitsuse tagasiastumist.

"See tähendab, et härra Landsbergis on nagu kaardipetis, kes blufib ja valetab avalikkusele. Sellega üritatakse meid suunata mujale, et saada tähelepanu kompromiteeritud ministritest eemale - see on vale ja riigilt väljapressimine. Kui mäletate, siis samasugune nagu väetiste skandaal," ütles endine peaminister Saulius Skvernelis, Demokraatliku Liidu Leedu Nimel esimees seimis ajakirjanikele.

Ka Tööerakonna fraktsiooni esimees Andrius Mazuronis on veendunud, et konservatiivide juhtkond püüab selliste avaldustega petta, üritades varjata vallavolikogude rahakasutuse skandaaliga oma ebatõhusust.

"Arvan, et tegelik põhjus on võimuliidu sisemine korraldamatus ja suutmatus edasi töötada. Või usk, et koalitsioonisisene otsustusprotsess takerdub üha enam," ütles Mazuronis.

"See on katse lükata süü väidetavale rahaskandaalile," lisas Mazuronis.

Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni juht Orinta Leipute ütles, et "praegune majanduslik ja geopoliitiline olukord ei sobi selliseks kaoseks."

"Need skandaalid ja presidendi poliitilise kultuuri osas kõrgele tõstetud latt, on selge, et võimupartei peaks olukorda hindama. Vaatame, kuidas käitub peaminister," ütles Leipute.

Sotsiaaldemokraatide juhi Vilija Blinkevičiute sõnul selliste ettepanekutega Landsbergis kas dramatiseerib olukorda või väldib vastutust, mille valijad valitsusenamusele panevad.

"See on andestamatu asi. Lapse kombel ust paugutades lahkumine on kõige lihtsam ja seda ei saa õigustada," ütles Blinkevičiute.

Leedu Talurahva ja Roheliste Liidu juhi Ramunas Karbauskise sõnul meenutab olukord pokkerimängija käitumist.

"Nad blufivad. Ehk siis lauda käiakse mingid äärmuslikud ettepanekud – kas kõik või mitte midagi. Igal juhul on kolmas võimalus - vallandada kolm omavahel seotud ministrit, kellel oli muresid omavalitsustes arveldamisega, taaskäivitada valitsus ja püüda tööd jätkata," ütles Karbauskis.