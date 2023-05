Soome asus uurima Vattenfalli võimalikku energiaturu manipulatsiooni

Soome energiaturu regulaator alustas uurimist Rootsi energiahiiu Vattenfall tegevusse viimase aasta jooksul. Ettevõte on mitmel juhul ostnud turult kas tegelikust vajadusest vähem elektrit või müünud vähem elektrit, kui oleks olnud võimeline tegema.

Vattenfall on Euroopa suurim elektritootja ja ka Soome suurim elektrimüüja.

Yle teatel oleks mullu 5. mail saanud Vattenfall müüa börsile 2000 megavatt-tundi elektrit, kuid ei teinud seda. Pakkumust vähendades saab energiaettevõtte elektri hinda kunstlikult paisutada. Nord Pooli juhiste järgi võib ka 100 megavatt-tunnine vahe elektri pakkumises mõjutada elektri turuhinda.

Võimalikust rikkumisest teavitas regulaatorit Vattenfall ise, nimetades seda seejuures tahtmatuks eksimuseks. Ettevõtte esindaja sõnul teevad nad energiaagentuuriga koostööd ja ei anna täiendavaid kommentaare enne otsuse langetamist.

Kui Soome energiaagentuur leiab, et Vattenfall on süüdi elektrihinna manipulatsioonis, saab ettevõttele määrata trahvi. Maksimaalne karistusmäär on 10 protsenti ettevõtte tolle aasta käibest, mil tegu toime pandi. 2022. aastal oli Vattenfalli käive 21,3 miljardit eurot, mis teeks maksimaalseks trahvisummaks 2,13 miljardit eurot.