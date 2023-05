Kagu-Eesti piiriala uuringust tuleb välja, et kui riik ei muuda oma senist lähenemist piiriäärsetele aladele võib negatiivse stsenaariumi kohaselt 2035. aastaks piiriaalade elanike arv väheneda veerandi võrra.

See on aga ohuks turvalisusele, kuna kohalike elanike roll siseturvalisuse tagamisel on väga oluline.

Mirjam Mõttus