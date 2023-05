Gruusia rahvuslik lennukompanii kehtestas presidendile boikoti

Gruusia rahvusliku lennufirma Georgian Airwaysi omanik keelas riigi presidendil selle teenuste kasutamise pärast seda, kui riigipea ütles, et boikoteerib lennufirmat seoses selle lendude taastamisega Venemaale.

Eraomanduses oleva Georgian Airwaysi asutaja Tamaz Gaiašvili ütles pühapäeval Vene uudisteagentuuri TASS teatel, et president Salome Zurabišvili on nüüd persona non grata ja tal keelatakse ettevõtte lennukitega lendamine seni, kuni ta Gruusia rahva ees vabandab.

Venemaa teatas sel nädalal, et tühistab neli aastat kehtinud otselendude keelu Gruusiaga ja kaotab aastakümneid kehtinud viisanõude Venemaale reisivatelt grusiinidelt. Nädala lõpus toimuski kahe riigi vahel esimene otselend.

President Zurabišvili, kelle positsioon riigis on suuresti tseremoniaalne ja kelle suhted valitsusega on pingelised, kutsus Gruusia võime üles Venemaa algatust nurjama, mida aga võimud eirasid.

Kuigi Gruusia ametiisikud tervitasid lendude taastamist, avaldas osa grusiine, kes soovivad, et nende riik liiguks Euroopa Liidu suunas ja Moskvast distantseeruks, selle vastu pühapäeval Thbilisi kesklinnas protesti.

Paljud grusiinid on vastu igasugusele lähenemisele Moskvaga, mille väed paiknevad kahes Gruusia separatistlikus piirkonnas – Abhaasias ja Lõuna-Osseetias –, mis moodustavad umbes viiendiku riigi territooriumist.