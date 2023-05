Tartu on rannahooajaks peaaegu valmis

Suvi koputab uksele ja nii on kohale jõudmas ka rannahooaeg. Tartus on rannahooaja ettevalmistused peaaegu valmis ja mõni ujujagi juba rannamõnusid nautimas.

Traditsiooniliselt algab rannahooaeg 1. juunil. Tartu abilinnapea Raimond Tamme sõnul on ettevalmistused kõikides randades tehtud ja nüüd on jäänud vaid ametlikult luba saada.

"Oleme teinud liivaala korrastamise, tänaseks on liivaala läbi freesitud, on uut liiva peale veetud. Samamoodi on näiteks Anne kanali ääres uued riidevahetuskabiinid kohale jõudnud, Ja uus riidevahetuskabiin on ka näiteks veel meie supluskohas Rahinge järve ääres," loetles Tamm.

Ka veeproovid on võetud ning G4S-i teenistusjuht Argo Raag ütles, et viimaste proovide tulemused näitasid, et rohelise lipu võib lehvima panna nii Anne kanalisse kui ka Emajõe äärde. Samuti on koolituse saanud vetelpäästjad.

"Laupäeval oli uute rannavalvurite, vetelpäästjate koolituse viimane päev. Me olimegi siin, Anne kanalis. Õppisime, kuidas ohutult paate ja mootoreid käsitleda ja nüüd on päästjatel ees kvalifikatsioonieksam. Anne kanalis on põhjad üle vaadatud, tuuker käis vees, akvatoorium on puhastatud, poid on pandud, kõik on ohutu ja suveks valmis," selgitas Raag.

Mõni inimene käib juba ka suplemas.

"Külm, aga lapsed käisid paar päeva tagasi, ma ei saanud nõrgem olla," ütles ujumas käinud Katrin. "Nüüd (käime) terve suve. Elame siinsamas, nii et lihtne," lisas ta.

Nädalavahetuse päikeselised ilmad tõid Anne kanali äärde lausa sadakond inimest, rääkis Raag. "Lapsed juba ujusid, veetemperatuur ka on praegu kanalis 18 kraadi, nii et täiesti selline, kes väga külma ei karda, siis paras karastav suplus."