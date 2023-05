Lähipäevad toovad sooja juurde

Teisipäeva öö tuleb Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, Ida-Eestis võib olla udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Sooja on 4 kuni 9, rannikul kohati kuni 12 kraadi.

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades võib veidi vihma sadada. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 12 kuni 16 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, saju võimalus on suurem põhjarannikul ja Ida-Eestis. Puhub valdavalt lõunakaare tuul, põhjarannikul pärastlõunal briisituul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on 19 kuni 23, tuulele avatud rannikul kuni 15 kraadi.

Kolmapäev tuleb sajuta ja vaikne. Öösel on sooja 6 kuni 12, päeval 19 kuni 25, rannikul kohati 15 kraadi. Neljapäeva öö ja ennelõuna püsivad kuivad, pärastlõunal saabuvad loode poolt merelt mõned hoovihmapilved ja liiguvad aeglaselt kagu suunas. Õhk püsib suviselt soe.

Reedel on vihmahooge laialdaselt üle terve maa, tuul pöördub põhja, tugevneb, kannab Eesti kohale jahedama õhu ning päevamaksimumid jäävad 20 kraadist madalamale. Laupäeval taevas selgineb, kuid tuul püsib puhanguline ja õhk jahedam.