Epstein ähvardas paljastada Gatesi afääri ja üritas nii raha välja pressida

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et seksuaalkurjategija Jeffrey Epstein avastas, et miljardär Bill Gatesil oli abieluväline suhe venelannast bridžimängijaga. Lehe allikate teatel nõudis Epstein, et Gates paigutaks raha heategevusfondi, ähvardades maksmata jätmise korral afääri avalikustada.

Tehnoloogiahiiglase Microsoft kaasasutaja Gates tutvus Mila Antonovaga 2010. aastal. Naine oli siis 20. eluaastates. Epstein kohtus Antonovoga 2013. aastal ja maksis hiljem tema koolis käimise eest. 2017. aastal saatis Epstein Gatesile kirja ja nõudis Antonova kursuste eest makstud raha hüvitamist, vahendas The Wall Street Journal.

Epstein üritas varem Gatesi veenda, et tehnoloogiaärimees osaleks mitme miljardi dollari suuruses heategevusfondis. Epstein üritas fondi käima lükata koos JPMorgan Chase'iga. Asjaga kursis inimeste sõnul saatis Epstein 2017. aastal kirja, et vihjata nii, et võib Gatesi ja Antonova afääri paljastada.

"Gates kohtus Epsteiniga ainult heategevuslikel eesmärkidel. Kuna Epstein ei suutnud Gatesi veenda, üritas Epstein edutult kasutada ära varasemat suhet, et Gatesi ähvardada," ütles Gatesi pressiesindaja.

Epsteini süüdistati seksuaalkuritegudes ja alaealiste väärkohtlemises. Ta oli laia profiiliga ärimees, kes suhtles rahvusvaheliselt tuntud ja väärikate inimestega. Epsteiniga veetis aega ka Gates. Epstein tegi 2019. aastal vanglas enesetapu.

Antonova ütles, et ei teadnud, kes Epstein oli, kui nad kohtusid. "Mul polnud aimugi, et ta on kurjategija või et tal oli mingi varjatud motiiv. Ma lihtsalt arvasin, et ta on edukas ärimees ja tahtsin aidata," ütles Antonova.

Gatesi sõnul õppis ta noorena bridži mängima ning kaardimängust sai tema lemmikhobi. Antonova õppis aastatel 2000-2005 Venemaa ülikoolis, hiljem asutas ta USA-s bridžiklubi. Hiljem leidis ta tööd tarkvaraarendajana. 2010. aastal interneti postitatud videos rääkis Antonova, kuidas ta bridžiturniiril kohtus Gatesiga.

Antonova tahtis alustada veebiäri, et õpetada inimestele bridži mängimist, ta otsis selle projekti jaoks raha. Gatesi tuttav Boris Nikolic tutvustas Antonovat Epsteinile, et aidata tal raha koguda, selgub The Wall Street Journali käsutuses olevatest dokumentidest.

Antonova kohtus 2013. aasta novembris Epsteiniga. Lõpuks siiski Epstein tema projekti raha ei investeerinud. Pärast seda otsustas Antonova hakata tarkvaraarendajaks ja tahtis kooli jaoks raha laenata.

"Epstein nõustus maksma ja maksis otse koolile. Ma ei tea, miks ta seda tegi. Kui ma küsisin, ütles ta, et on rikas ja tahab inimesi aidata," ütles Antonova.

Epstein üritas 2010. aastate alguses asutada koos JPMorganiga mitme miljardi dollari suurust heategevusfondi. Epstein üritas siis jätta muljet, et on Gatesi lähedane nõuandja. Epstein kohtus 2013. aastal Gatesi ja Norra ametnikega. Epstein ütles siis ühele Gatesi fondi töötajale, et võib aidata Gatesil võita Nobeli rahupreemia.

"Meie dokumendid näitavad, et Gates kohtus Norra ametnikega, et arutada julgeolekuolukorda Afganistanis, mis oli osa Gatesi tööst lastehalvatuse likvideerimisel. Gates pole kunagi olnud huvitatud Nobeli preemiast ega ühestki teisest auhinnast ja pole selle nimel kampaaniat teinud," ütles Gatesi pressiesindaja.

2017. aastal võttis Epstein Gatesiga taas ühendust. Ta nõudis Antonova koolis käimise peale kulunud raha hüvitamist. "See summa oli nende meeste jaoks ebaoluline. Sõnumi toon oli, et Epstein teadis afäärist ja võib selle paljastada," ütlesid asjaga kursis inimesed.

Gatesi pressiesindaja ütles, et miljardär ei saatnud Epsteinile raha.